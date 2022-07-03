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В Анкаре состоялась первая встреча секретарей совбезов стран ОТГ

02.07.2022, 14:51 11936
В Анкаре состоялась первая встреча секретарей совбезов стран ОТГ
Фото: Акорда
АНКАРА. 2 ИЮЛЯ - В Анкаре состоялась первая встреча секретарей советов безопасности государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ), в которой принял участие помощник президента - секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе мероприятия были обсуждены вопросы энергетической, транспортной, продовольственной безопасности, противодействия угрозам терроризма и другие актуальные аспекты региональной безопасности, рассмотрены возможные меры по ее укреплению.
 
В своем выступлении Нурдаулетов отметил, что Казахстан реализует многовекторную внешнюю политику, направленную на формирование коллективных подходов к решению ключевых проблем в сфере региональной безопасности.
 

Так, наша страна продолжит работу по увеличению своего вклада в обеспечение международной энергетической и продовольственной безопасности, по развитию международных транспортно-логистических маршрутов в целях недопущения перебоев с поставками ключевых видов продукции. Одним из рисков для безопасности и стабильности в регионе остается распространение терроризма и экстремизма, в том числе с афганской территории. В этой связи особое внимание было уделено социально-экономическому восстановлению Афганистана и скорейшей нормализации положения в этой стране", - информирует Акорда.

 
По завершении встречи главы делегаций были приняты президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Глава Турецкой Республики подчеркнул важность создания новых интеграционных механизмов в условиях обострения геополитических рисков на континенте, отметив также положительную динамику во взаимоотношениях со всеми участниками Организации тюркских государств.
 
Также на полях мероприятия секретари совбезов встретились с руководством Министерства внутренних дел и Национальной разведывательной организации Турции, посетили Турецкую государственную аэрокосмическую компанию (TAI). 
 

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Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры

03.07.2022, 11:21 781
Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Национальным днем домбры, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Дорогие соотечественники! От всего сердца поздравляю вас с Национальным днем домбры! Для нашей страны это особенный праздник, отмечая который мы укрепляем свою идентичность, пробуждаем самосознание народа. Он способствует укоренению самобытных традиций Великой степи и углублению понимания родной культуры среди подрастающего поколения", - сказал президент РК.

 
Он отметил, что домбра является истинным талисманом и оберегом нашей нации. 
 

Ее мелодии близки и знакомы каждому из нас, ведь казахи и домбра неотделимы друг от друга. Недаром академик Ахмет Жубанов говорил: "Домбра – это древняя летопись кочевого народа". В струнах этого священного музыкального инструмента сокрыта сокровенная суть нашей нации. Наследие великих кюйши, дошедшее со времен знаменитого Кетбуги, – это наше бесценное духовное достояние. Последовательно продвигая свое исконное искусство, мы возвеличиваем нашу культуру", - сказал Токаев.


 
Глава государства напомнил, что мы приступили к созиданию Нового Казахстана, качественной трансформации нации. 
 

Для устойчивого прогресса страны нам нужно не только следовать в русле современных тенденций, но и бережно относиться к традициям и обычаям предков, широко пропагандировать ценности трудолюбия. Наш народ и домбра связаны навеки, поскольку из поколения в поколение через искусство кюя передается дух свободы. Пусть домбра всегда занимает самое почетное место в каждом доме!", - заключил президент.

 

Ряды Вооруженных сил РК пополнят молодые офицеры

02.07.2022, 15:43 11171
Ряды Вооруженных сил РК пополнят молодые офицеры
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - В Военном институте сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова состоялся выпуск специалистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В вузе организовано обучение по 11 образовательным программам. Дипломы военных специалистов получили более 250 молодых офицеров, которые пополнят ряды Вооруженных сил страны. Институт готовит также офицерские кадры и для вооруженных сил государств - членов ОДКБ, рассказали в пресс-службе Министерства обороны РК.
 

Мы возлагаем на вас большие надежды как на продолжателей славных традиций офицерского корпуса Вооруженных сил. Уверен, что вы станете настоящими командирами, готовыми, невзирая на риск, выполнять самые сложные боевые задачи, быть требовательными к себе и подчиненным, верными традициям воинской чести и благородства", - напутствовал выпускников заместитель министра обороны  Мухамеждан Таласов.

 
В Минобороны отметили, что пять медалистов института - Адилет Мухамеджанов, Алихан Сапарбек, Нурболат Жахантай, Дмитрий Фоменко и Еламан Амангельды получили лейтенантские погоны из рук президента страны в День государственных символов.
 
По традиции мероприятие завершилось офицерским вальсом молодых лейтенантов, которые в ближайшее время отправятся в гарнизоны и приступят к выполнению должностных обязанностей.
 

Досаев представил президенту план развития Алматы до 2025 года

02.07.2022, 14:04 12651
Досаев представил президенту план развития Алматы до 2025 года
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономической ситуации в городе за январь-май текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Аким города доложил об исполнении поручений президента по обеспечению устойчивого роста экономики. За отчетный период краткосрочный экономический индикатор вырос до 107,6 %, объем инвестиций в основной капитал стал выше на 20,9 %, восстановилась торговля, численность действующих субъектов малого и среднего бизнеса увеличилась на 19,5 %.
 
Токаеву были представлены "Основные приоритеты Плана развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года".
 
Глава государства был проинформирован о принятии новых правил застройки, запрещающих строительство зданий выше 9 этажей южнее проспекта Абая, в горной и предгорной местности, а также о планах по обновлению инженерной инфраструктуры.
 
Ерболат Досаев сообщил, что выделены средства на решение острых социально значимых проблем, в том числе на приобретение жилья для работающей молодежи в рамках программы "Алматы жастары", повышение качества питания в медико-социальных учреждениях, обеспечение бесплатными лекарственными средствами по редким заболеваниям, финансирование спортивных секций и творческих кружков для детей, информирует Акорда.
 
По итогам встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию города Алматы и повышению уровня жизни его жителей.

В каких районах Алматы запретили высотную застройку и строительство на склонах, рассказали в акимате.
 

Глава государства внес изменения в закон по вопросам противодействия отмыванию доходов

01.07.2022, 19:32 24871
Глава государства внес изменения в закон по вопросам противодействия отмыванию доходов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал изменения в закон, касающиеся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования", сообщает пресс-служба Акорды.
 
Также президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
 

В РК утверждены правила выплаты единовременной компенсации в случае гибели военнослужащего

01.07.2022, 18:37 25831
В РК утверждены правила выплаты единовременной компенсации в случае гибели военнослужащего
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Правила выплаты единовременной компенсации в случае гибели военнослужащего разработаны в соответствии со статьей 51 закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, в соответствии с правилами выплата единовременной денежной компенсации производится военнослужащему, военнообязанному, призванному на воинские сборы, или лицам, имеющим право на ее получение, в случаях:
 
1) гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения воинской службы, военнообязанного, призванного на воинские сборы, либо после увольнения с воинской службы, окончания воинских сборов, в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период прохождения воинской службы, прохождения воинских сборов;
 
2) установления военнослужащему или военнообязанному инвалидности в период прохождения им воинской службы, нахождения на воинских сборах или до истечения одного года со дня увольнения с воинской службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период прохождения воинской службы, окончания воинских сборов;
 
3) получения военнослужащим или военнообязанным при исполнении обязанностей воинской службы, на воинских сборах тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии), не повлекшего инвалидности или легкого увечья.
 
Выплата компенсации военнослужащему, военнообязанному или лицу, имеющему право на ее получение, осуществляется соответствующими уполномоченными государственными органами.
 
С полным текстом приложения к постановлению правительства можно ознакомиться по ссылке.
 

Вступил в силу институт специального права для регулирования монопольных операторов

01.07.2022, 17:54 26636
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - 1 июля 2022 года вступили в силу нормы Предпринимательского кодекса, регламентирующие понятие и принципы института специального права, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эти нормы дополняют и совершенствуют механизм государственной монополии, сообщает пресс-служба АЗРК.
 
Субъектом специального права может быть государственное предприятие, акционерное общество, товарищество с ограниченной ответственностью, определенное в порядке, установленном правительством страны. 
 
В реализацию указанной нормы Агентством по защите и развитию конкуренции разработан правовой акт, регламентирующий порядок определения юридических лиц субъектами специального права. Документ утвержден постановлением правительства РК от 30 июня 2022 года № 453.
 
На сегодня 18 операторов, установленных в ходе проведенного антимонопольным органом анализа, подлежат регулированию и будут включены в реестр субъектов государственной монополии, специального права.
 
Регулирование субъектов, наделенных специальными правами, будет осуществляться на следующих принципах:
 
  1. ценовое регулирование уполномоченным органом по согласованию с антимонопольным органом;
  2. запрет на участие в других юридических лицах;
  3. запрет на иную деятельность;
  4. возмещение упущенной выгоды бизнесу, чья деятельность затронута в связи с ведением специального права;
  5. отлагательный период на полгода для подготовки участников рынка.
 

Минобороны РК разработало инструкцию по исчислению выслуги лет военнослужащим

01.07.2022, 17:09 27301
Минобороны РК разработало инструкцию по исчислению выслуги лет военнослужащим
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Министерство обороны РК разработало инструкцию по организации исчисления выслуги лет военнослужащим Вооруженных сил Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Даже незначительные ошибки в исчислении выслуги лет могут привести к лишению военнослужащего права на пенсию, или снижению размера пенсии, либо к незаконному расходованию бюджетных средств. Инструкция детализирует порядок исчисления выслуги лет военнослужащим с учетом специфики деятельности Вооруженных сил РК", - подчеркнули в ведомстве. 

 
Инструкция детализирует следующий порядок исчисления выслуги лет:
 
формирование личных дел военнослужащих, укомплектование их необходимыми документами;
 
сроки направления личных дел в центр пенсионного обеспечения МО РК, сроки и порядок рассмотрения;
 
утверждение установленных форм расчета выслуги лет с учетом льготного исчисления и трудового стажа;
 
исчисление льготной выслуги на летной работе в авиации, прыжков с парашютом, службы в высокогорных местностях, участие в боевых действиях, миротворческих миссиях и т.д.;
 
подтверждение прохождения службы военнослужащим.
 

Инструкция обеспечивает качественное и достоверное исчисление выслуги лет военнослужащих для определения их права на пенсионные выплаты, а также сокращение сроков направления в центр личных дел и их рассмотрения. Кроме того, уменьшает количество возвратов недооформленных личных дел военнослужащих, направленных для исчисления выслуги лет",- сообщили в Минобороны. 

 
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июля.
 

Правила проведения торгов по продаже земельных участков изменились в РК

01.07.2022, 15:56 28396
Правила проведения торгов по продаже земельных участков изменились в РК
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Министерство сельского хозяйства РК своим приказом изменило правила организации и проведения торгов по продаже земельных участков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Теперь выставление земельного участка на торги (аукционы) осуществляется двумя способами:
 
  • формирование и утверждение местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акимом города районного значения, поселка, села, сельского округа перечня земельных участков, выставляемых на торги;
  • поступление из геоинформационного сервиса предложений о вынесении свободного земельного участка на торги (аукцион) по установленной форме от лиц, заинтересованных в получении земельных участков.

В прежней редакции перечень земельных участков, выставляемых на продажу, утверждал продавец.
 
Предложение осуществляется в следующем порядке:
 
  • подача предложения в геосервисе;
  • внесение границ земельного участка, загрузка тематических данных по земельному участку в цифровой карте, если отсутствуют установленные законами Республики Казахстан ограничения и запреты;
  • подписание предложения.
 
Для регистрации в геосервисе необходимо указать следующие данные: 
 
  • для физических лиц: индивидуальный идентификационный номера, фамилию, имя и отчество;
  • для юридических лиц: бизнес-идентификационный номер, полное наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество первого руководителя;
  • контактные данные (почтовый и электронный адреса, телефон).
 
В новых правилах исключен параграф, регламентировавший процедуру проведения конкурса. Теперь продажа земельных участков осуществляется на аукционе.
 
Приказ вводится в действие с 30 августа 2022 года.
 

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