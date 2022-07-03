В Анкаре состоялась первая встреча секретарей совбезов стран ОТГ

Фото: Акорда

АНКАРА. 2 ИЮЛЯ - В Анкаре состоялась первая встреча секретарей советов безопасности государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ), в которой принял участие помощник президента - секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы энергетической, транспортной, продовольственной безопасности, противодействия угрозам терроризма и другие актуальные аспекты региональной безопасности, рассмотрены возможные меры по ее укреплению.

В своем выступлении Нурдаулетов отметил, что Казахстан реализует многовекторную внешнюю политику, направленную на формирование коллективных подходов к решению ключевых проблем в сфере региональной безопасности.

Так, наша страна продолжит работу по увеличению своего вклада в обеспечение международной энергетической и продовольственной безопасности, по развитию международных транспортно-логистических маршрутов в целях недопущения перебоев с поставками ключевых видов продукции. Одним из рисков для безопасности и стабильности в регионе остается распространение терроризма и экстремизма, в том числе с афганской территории. В этой связи особое внимание было уделено социально-экономическому восстановлению Афганистана и скорейшей нормализации положения в этой стране", - информирует Акорда .

По завершении встречи главы делегаций были приняты президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Глава Турецкой Республики подчеркнул важность создания новых интеграционных механизмов в условиях обострения геополитических рисков на континенте, отметив также положительную динамику во взаимоотношениях со всеми участниками Организации тюркских государств.

Также на полях мероприятия секретари совбезов встретились с руководством Министерства внутренних дел и Национальной разведывательной организации Турции, посетили Турецкую государственную аэрокосмическую компанию (TAI).