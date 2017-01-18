В Астане обсудят поправки в законодательство по вопросам медстрахования

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В Астане обсудят поправки в законодательство по вопросам медстрахования18.01.2017
  • Фото: www.ank.kz
Государство  13:39

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения и социального развития РК проведет общественные слушания по проекту закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы", сообщает пресс-служба ведомства.

Общественные слушания состоятся 27 января 2017 года, передает Kazakhstan Today.

На мероприятие приглашены независимые эксперты, представители парламентских и непарламентских политических партий, неправительственных организаций, Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".

Как сообщалось ранее, в июле прошлого года постановлением правительства в Казахстане создан фонд социального медицинского страхования. Основными предметами деятельности фонда определены аккумулирование отчислений и взносов, осуществление закупа и оплаты услуг субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в объемах и на условиях, предусмотренных договором закупа медицинских услуг. Министерству здравоохранения и социального развития поручено обеспечить формирование уставного капитала фонда в размере 106 050 000 (сто шесть миллионов пятьдесят тысяч) тенге за счет средств республиканского бюджета.

7 октября 2016 года министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова презентовала в мажилисе парламента РК проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования". Взносы государства в фонд предлагается перенести с 1 июля 2017 года на 1 января 2018 года. Отчисления и взносы работодателей, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, в фонд планируется перенести с 1 января 2017 года на 1 июля 2017 года. Права физических лиц на получение медицинской помощи в системе ОСМС и выбор организации здравоохранения, определение объема медицинской помощи, получаемого в системе ОСМС, предусмотренные статьями 5, 6 и 7 закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании", также будут введены в действие с 1 января 2018 года.

22 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования".
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