Нельзя постоянно смотреть назад: избавляться от исторических обид, комплексов и предрассудков призвал казахстанцев Токаев
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Атырау. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Третье заседание Национального курултая под председательством президента Касым-Жомарта Токаева началось в Атырау.
Глава государства поздравил участников заседания с праздником Көрісу күні.
В этот день после долгой зимы благополучно пережившие зиму родные и близкие люди встречаются и собираются вместе. У нас бытует мнение, что празднование Көрісу күні свойственно западным регионам страны. Однако не следует забывать, что это давняя традиция нашего народа, которая идет из глубины веков. Поэтому будет правильным, если мы всей страной начнем отмечать Наурыз с Көрісу күні", - отметил президент.
По его словам, ежегодные встречи членов Национального курултая уже превратились в добрую традицию. Президент подчеркнул, что курултай никогда не был площадкой для помпезных собраний и бесполезных разговоров.
Этого не будет и впредь. На предыдущих двух заседаниях был дан старт важным для развития страны начинаниям. Многие из них уже реализованы. В целом позитивные изменения происходят в разных сферах и направлениях", - заявил Токаев.
По его словам, крайне важно укреплять единство народа. Особая роль в этом принадлежит интеллигенции, особенно представителям старшего поколения, к которым прислушиваются в обществе.
Они должны подавать пример и говорить о действительно больших и созидательных темах, способствующих укреплению единства нации, правильному воспитанию подрастающего поколения", - подчеркнул глава государства.
Он призвал представителей интеллигенции не копаться в прошлом и не множить бесплодные разговоры и бесконечные споры, которые вносят раздор в общество, а проявлять единство и солидарность. Также президент затронул тему любви казахстанцев к постоянному увековечиванию и установке памятников и монументов.
Дело дошло до того, что за рубежом нашу страну называют "территорией памятников", имея в виду большое количество монументов как далекого исторического прошлого, так и советского периода", - посетовал Токаев.
По мнению президента, ономастическая политика должна основываться на общенациональных ценностях и ключевых понятиях, таких как Независимость, Республика, Единство.
Примером для нас и наших потомков должны быть люди, которые ставят общенациональные интересы выше личных", - отметил Токаев.
В пример он привел знаменитого казахстанского писателя Абиша Кекилбаева.
Двери его дома всегда были открыты для всех. После встреч с ним люди воодушевлялись и окрылялись. Он был далек от мелких праздных разговоров, много думая и рассуждая на темы, касающиеся прошлого, настоящего и будущего всего человечества. Одним словом, Абиш Кекилбаев был большим интеллектуалом и мудрым человеком", - рассказал президент.
По словам президента, важно, чтобы в обществе укоренились созидательные установки, а разрушительные модели поведения и архаичные стереотипы бесповоротно ушли в прошлое.
Надо прекратить бесконечные стенания, критиканство, чем страдают некоторые представители творческой интеллигенции и даже государственные служащие, а перейти на конструктивную тональность при обсуждении актуальных общественных проблем. В конце концов, нельзя постоянно смотреть назад, быть в плену различных исторических обид. Нация, желающая занять достойное место в мировом сообществе, должна уверенно смотреть вперед, избавившись от истощающих ее потенциал комплексов и предрассудков", - отметил глава государства.