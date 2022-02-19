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В Атырау оштрафовали ТЭЦ на 3,2 млн тенге

18.02.2022, 17:34 17911
АТЫРАУ. 18 ФЕВРАЛЯ - АО "Атырауская теплоэлектроцентраль" оштрафовано на 3,2 миллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В декабре 2021 года, за не исполнение подпункта 15) пункта 2 статьи 26 закона "О естественных монополиях" департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Атырауской области в отношении АО "Атырауская ТЭЦ" было возбуждено административное дело по части 4 статьи 164 Кодекса "Об административных правонарушениях", сообщает КРЕМ МНЭ РК.
 
Выявлено не исполнение статей затрат тарифной сметы, превышающее 5% от затрат, предусмотренных утвержденной тарифной сметой по регулируемой услуге производство тепловой энергии, учтенных в тарифе АО "Атырауская ТЭЦ" на сумму 0,178 тыс. тенге.
 
В связи с ходатайством АО "Атырауская теплоэлектроцентраль", административное дело рассмотрено в специализированном суде по административным правонарушениям Атырау.
 
Суд, рассмотрев дело, признал действия департамента законными и привлек АО "Атырауская теплоэлектроцентраль" к административной ответственности с наложением административного штрафа.
 
Однако, АО "Атырауская теплоэлектроцентраль", не согласившись с решением суда, обжаловало его в судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда. 
 
Суд, рассмотрев апелляционную жалобу, вынес решение об оставлении постановления суда специализированного суда по административным правонарушениям без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
 

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В РК будут приняты новые правила и стандарты медицинского обслуживания в школах

18.02.2022, 17:07 17406
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра здравоохранения Ажар Гиният, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр ознакомила президента с планами по модернизации системы здравоохранения. По ее словам, рабочий план министерства в первую очередь направлен на совершенствование первичной медико-санитарной помощи и повышение качества медицинской помощи в сельской местности. В связи с тем, что нынешний год объявлен Годом ребенка, большое внимание будет уделяться здоровью детей. В частности, будут приняты новые правила и стандарты медицинского обслуживания в школах.
 
Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об эпидемиологической ситуации в стране. По словам министра, если в середине января число заразившихся коронавирусом достигало 16 500 человек в сутки, то на сегодня этот показатель снизился до 1500. В целом эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Количество граждан, получающих лечение в больницах, уменьшилось, заболевшие получают лечение только в 20% стационаров. 
 
Ажар Гиният сообщила о том, что принято решение о снятии ряда ограничительных мер, возвращении студентов к традиционной системе обучения, а работников предприятий - к работе в офлайн-режиме. Она отметила, что особое внимание в настоящее время уделяется ревакцинации населения.
 
Президент одобрил основные направления работы министерства и поручил продолжить работу по дальнейшей модернизации сферы здравоохранения.

 

Токаев принял министра индустрии и инфраструктурного развития

18.02.2022, 15:25 20511
Токаев принял министра индустрии и инфраструктурного развития
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности министерства в 2021 году и основных задачах на текущий год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ускенбаев проинформировал главу государства о создании новых рабочих мест за счет развития отечественной обрабатывающей промышленности. Глава государства отметил важность создания новых производств, которые обеспечат население работой", - сообщает Акорда

 
Министр также доложил Токаеву о проводимой министерством работе по предоставлению равного доступа к инфраструктуре государства и обеспечению сырьем отечественных производителей.
 
По итогам встречи президент дал ряд поручений по развитию строительной отрасли, ее демонополизации, привлечению инвестиций и созданию новых промышленных предприятий, повышению транспортного потенциала и увеличению объема транзитных перевозок через территорию Казахстана, а также по цифровизации промышленности, транспорта и строительной отрасли.


 

Бозумбаев предложил пути решения проблем Алматинской области

18.02.2022, 15:09 20866
Бозумбаев предложил пути решения проблем Алматинской области
Фото: Акимат Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев в ходе совещания с участием вице-премьера, министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова озвучил ряд проблемных вопросов области и возможные пути их решения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Особенно важным для аграрно-индустриального региона является вовлечение в оборот выбывших орошаемых земель. В связи с этим до 2025 года планируется восстановить 114 тыс. гектаров земель путем реконструкции и капитального ремонта на общую сумму 153,4 млрд тенге, что позволит не только увеличить валовой сбор сельхозпродукции на 35%, но и создать 9,5 тысяч новых рабочих мест", - заявил Бозумбаев.

 
Он также остановился на актуальных проблемах сферы ЖКХ: реконструкции изношенных водопроводных сетей, продолжении газификации населенных пунктов области, развитии инженерно-транспортной инфраструктуры Талдыкоргана, обеспечении очередников доступным и качественным жильем, а также решении проблем дачных массивов.
 

В области имеется 705 дач, из них 674 или 95,6% находятся в зоне Алматинской агломерации. Всего на территории дачных сообществ проживает 214 тыс. человек. Необходимо придать им статус населенного пункта или расселить жителей, используя бюджетные средства и частные инвестиции для строительства жилья и инфраструктуры в Талгарском, Илийском, Енбекшиказахском и Карасайском районах", - рассказал аким. 

 
Он также затронул вопросы социальной сферы, в частности, проблему трехсменных школ. 
 

На сегодня их количество достигло 54, кроме того, имеется 143 приспособленных школы. Для строительства новых типовых школ требуются немалые средства, а финансирования в рамках трансфертов общего характера недостаточно. Также выделение дополнительных средств из республиканского бюджета нужно в связи со снижением нормативной учебной нагрузки для педагогов организаций среднего образования. Кроме того, завершение программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" создает риск роста безработицы в регионе, а значит возникает необходимость применения новых инструментов господдержки", - отметил Бозумбаев. 

 
Резюмируя сказанное, вице-премьер Бахыт Султанов отметил, что все поднятые на совещании вопросы будут проанализированы министерствами финансов и национальной экономики. 
 

Ни одна проблема не останется без внимания", - подчеркнул Султанов. 

 

Грубые нарушения в использовании бюджетных средств обнаружены в пяти регионах Казахстана - СК

18.02.2022, 14:06 23596
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Счетный комитет Республики Казахстан по итогам аудита выявил грубые нарушения в использовании бюджетных средств и активов в пяти регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Основные недостатки, установленные по итогам данных аудитов: систематическое нарушение сроков реализации бюджетных инвестиционных проектов, их необоснованное удорожание; отсутствие качественного учета лекарственных средств; нарушение правил субсидирования в АПК", - сообщили в пресс-службе комитета.

 
Так, в Павлодарской области выявлено искажение отчетных данных о частичном исполнении мероприятий при их фактическом неисполнении. 
 

В 2020 году вместо 11 не исполнены 57 мероприятий ПРТ или 26%, на реализацию которых затрачено около 17 млн тенге или 27% от всех средств республиканского бюджета", говорится в аудиторском заключении комитета. 

 
В Туркестанской области выявлены грубые нарушения при строительстве инфекционной больницы на 200 коек в Туркестане. 
 
Строительство осуществлялось ТОО KAZPACO, с которым управлением строительства в 2020 году заключен договор от 11 сентября 2020 года №190 на приобретение инфекционной больницы на общую сумму 7 738 млн тенге. 
 

Согласно информации подрядчика ТОО KAZPACO строительство осуществлялось без соответствующего права на землепользование, утвержденной ПСД и уведомления органа, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль, что указывает на нарушения Закона о строительной деятельности", - говорится в отчете.

 
В нем отмечается, что на момент передачи инфекционная больница не введена в эксплуатацию, и со стороны акимата области и Управления финансов соответствующих решений акимата Туркестанской области о передаче объекта не имеется.
 

Инфекционная больница с момента ее передачи в безвозмездное пользование (март 2021 года) не эксплуатировалась, при этом за указанный период Туркестанская область неоднократно входила в красную зону по заболеваемости населения коронавирусной инфекцией", - отметили в ведомстве. 

 
Более подробная информация - в аудиторских заключениях:
 
  1. Туркестанская область
  2. Атырауская область
  3. Западно-Казахстанская область
  4. Кызылординская область
  5. Павлодарская область
 

Айбат Ильясов занял пост вице-министра образования и науки РК

18.02.2022, 12:47 26706
Айбат Ильясов занял пост вице-министра образования и науки РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Айбат Ильясов назначен на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Айбат Ильясов родился в 1982 году. 
 
Имеет высшее образование по специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение". 
 
С 2006 по 2007 годы работал старшим инженером-электроником, главным специалистом в АО "Национальные информационные технологии". 
 
С 2008 по 2009 годы являлся главным специалистом РГП "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций". 
 
С 2009 по 2012 годы – главный консультант, заведующий сектором в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде, главный эксперт, исполняющий обязанности начальника управления информатизации и защиты информационных ресурсов в Министерстве юстиции. 
 
С марта 2013 года до февраля 2022 года работал руководителем управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директором департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства юстиции РК.
 

Токаев обнародует итоги расследования январских событий в послании

18.02.2022, 11:48 29711
Токаев обнародует итоги расследования январских событий в послании
Фото: facebook/Anatoliy Ivanov-Weisskopf
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует обнародовать предварительные итоги расследования в мартовском послании народу Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Как сказал накануне в интервью телеканалу Qazaqstan Касым-Жомарт Токаев, вся информация будет опубликована, мы не будем ничего скрывать от народа. В настоящее время соответствующие органы проводят масштабные следственные действия, которые потребует определенного времени. Как подчеркнул президент в интервью, важнейший для нашего общества вопрос - верховенство закона. Именно на основе этого правового принципа будет решаться вопрос об ответственности лиц, задержанных в ходе январских событий. Как известно, в отношении значительной части этих людей смягчена мера пресечения. Сотни людей уже отпущены из следственных изоляторов. Ведется работа по защите прав задержанных. По случаям неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов проводится расследование. Вместе с тем все, кто совершил серьезные преступления (убийства, изнасилования, грабежи, мародерство и др.), понесут наказание в соответствии с законом", - написал в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

 
Он напомнил, что президент в намеченном на середину марта послании планирует представить свою программу политических реформ. 
 

В дополнение хотел бы отметить, что вчерашнее интервью вызвало широкий интерес зрительской аудитории. Можно сказать, что оно уже стало главной темой на информационном пространстве нашей страны, его активно цитируют ведущие мировые агентства. Несмотря на сильную простуду, Касым-Жомарт Кемелевич сдержал свое обещание и не стал отменять беседы с журналистом национального телеканала, учитывая, насколько эта тема волнует наших соотечественников", - добавил пресс-секретарь.

 

Президент созвал внеочередной съезд Nur Otan

18.02.2022, 11:30 30881
Президент созвал внеочередной съезд Nur Otan
Фото: instagram/nur_otan
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвал внеочередной съезд партии Nur Otan. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня председатель партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев принял решение о созыве внеочередного XXII съезда на 1 марта", - сообщил Оралов.

 
По его словам, в работе съезда примут участие делегаты со всех регионов.
 

Центральный аппарат совместно с филиалами начал подготовительные мероприятия. В ходе съезда будут обсуждаться приоритеты по дальнейшей модернизации работы партии", - пояснил исполнительный секретарь.

 

Назначен директор архива президента РК

18.02.2022, 10:31 20861
Назначен директор архива президента РК
Фото: archive.president.kz
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Алию Мустафину на должность директора архива президента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Распоряжением главы государства Мустафина Алия Хусаиновна назначена директором архива президента Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба Акорды. 

 
В свою очередь, распоряжением президента от вышеуказанной должности освобождена Джамиля Абдукадырова.
 

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