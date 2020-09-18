В Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях проверяют боевую готовность военных связистов

Актау. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях проводятся учения военных связистов регионального командования "Запад" с развертыванием системы связи в период условных вооруженных конфликтов, сообщили в Министерстве обороны РК, передает Kazakhstan Today.

В учениях задействовано свыше 30 единиц военной техники, а также около 200 военнослужащих.

В ходе учений мы сможем оценить реальные возможности подразделений связи по созданию, развертыванию и эксплуатации военной системы связи, а военнослужащие еще раз на практике отработают свои действия и задачи. На данном этапе связисты успешно организовали устойчивую защищенную связь с использованием различных радио- и спутниковых передатчиков между полевыми и стационарными пунктами управления и абонентами в воинских частях", - отметил начальник войск связи регионального командования "Запад" подполковник Юрий Королев.

Кроме того, специалисты сдали нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью.

Учения проходят в реальном масштабе времени, в обстановке условных вооруженных конфликтов. Это позволяет оценить реальное состояние боевой готовности подразделений к выполнению задач в установленные сроки.

Для молодых офицеров, которые буквально этим летом пополнили подразделения связи, практические действия стали своеобразным экзаменом на профессионализм", - отметили в ведомстве.

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