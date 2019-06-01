В Атырауской области назначили нового главу департамента полиции

Атырау. 31 мая. Kazakhstan Today - В Атырауской области назначили нового начальника департамента полиции. Им стал полковник полиции Камза Умбеткалиев, передает Kazakhstan Today.

Личному составу ведомства нового начальника представил замминистра внутренних дел генерал-майор полиции Махамбет Абисатов, а аким области Нурлан Ногаев поздравил полицейских с новым руководством и пожелал удачи в службе, сообщили в департаменте полиции региона.

Уроженец Атырауской области Умбеткалиев Камза Бактыгалиевич последние три года занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции Атырауской области.

Родился в 1963 году в городе Гурьеве. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК, в 2001 году факультет №1, Институт подготовки руководящего состава органов внутренних дел Академии МВД РК. Службу в ОВД начал в июне 1984 года в должности оперуполномоченного уголовного розыска Гурьевского городского ОВД", - проинформировали в ведомстве.

Он работал в различных должностях среднего, старшего и высшего начальствующего состава - заместитель начальника ОВД Эмбинского района, начальник ОВД Атырау, начальник управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Атырауской области.

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