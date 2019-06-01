В Атырауской области назначили нового главу департамента полиции

Атырау. 31 мая. Kazakhstan Today - В Атырауской области назначили нового начальника департамента полиции. Им стал полковник полиции Камза Умбеткалиев, передает Kazakhstan Today.
Напомним, прежний глава департамента лишился должности за нарушение служебной этики. Расследовать его "нескромное поведение" поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Личному составу ведомства нового начальника представил замминистра внутренних дел генерал-майор полиции Махамбет Абисатов, а аким области Нурлан Ногаев поздравил полицейских с новым руководством и пожелал удачи в службе, сообщили в департаменте полиции региона.
Уроженец Атырауской области Умбеткалиев Камза Бактыгалиевич последние три года занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции Атырауской области.
Родился в 1963 году в городе Гурьеве. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК, в 2001 году факультет №1, Институт подготовки руководящего состава органов внутренних дел Академии МВД РК. Службу в ОВД начал в июне 1984 года в должности оперуполномоченного уголовного розыска Гурьевского городского ОВД", - проинформировали в ведомстве.
Он работал в различных должностях среднего, старшего и высшего начальствующего состава - заместитель начальника ОВД Эмбинского района, начальник ОВД Атырау, начальник управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Атырауской области.
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