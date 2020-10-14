В Атырауской области усилен карантин

Атырау. 13 октября. Kazakhstan Today - Постановлением главного государственного санитарного врача Атырауской области от 12 октября 2020 года "О внесении изменений и дополнений в постановление №64 от 29 августа 2020 года главного государственного санитарного врача Атырауской области" в регионе усилены карантинные меры, передает Kazakhstan Today.

Продлить действие ограничительных мероприятий на территории Атырауской области c ноля часов 12 октября 2020 года до стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19. Ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах, в общественном транспорте, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, на открытом воздухе, является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, случаев приёма пищи в местах общественного питания и лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом не более пяти человек при обязательном соблюдении социальной дистанции", - говорится в документе.

Согласно постановлению, сокращается время деятельности объектов общественного питания (кафе, рестораны и другие) с 08.00 до 22.00 с допуском одновременно в помещениях не более 30 человек, на открытых площадках не более 50 человек, при соблюдении социального дистанцирования не менее 2 метров, рассадка за одним столом не более четырех человек, за исключением членов одной семьи, и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Кроме того, поручено сократить время работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков, при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчёта соблюдения социального дистанцирования из расчёта 4 квадратных метров на 1 посетителя при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима до 17.00.

Также сокращается время работы до 22.00 торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутики), торговых сетей (при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчёта соблюдения социального дистанцирования из расчёта 4 квадратных метров на 1 посетителя, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима), за исключением продовольственных отделов и аптек.

Приостанавливается деятельность тренажёрных залов, фитнес-центров, спортивных секций, спортивно-оздоровительных центров.

Запрещена деятельность прогулочных катеров (речной трамвай).

Акиму Атырауской области, управлению здравоохранения Атырауской области поручено организовать работу карантинных стационаров для изоляции на двое суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР граждан Республики Казахстан, не имеющих справку об обследовании на COVID-19 и лиц с повышенной температурой тела, выявленных при термометрии, прибывших международными пассажирскими авиарейсами и на автопереходах в Республику Казахстан через Государственную границу Республики Казахстан.

Лица, не являющиеся гражданами РК, при отсутствии справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан, к въезду не допускаются.

Прибывшие лица с положительным результатом ПЦР на COVID-19, с повышенной температурой тела независимо от наличия справки подлежат изоляции в инфекционном стационаре.

В выходные и праздничные дни будет приостанавливаться работа торговых домов, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них. Также приостанавливается работа непродовольственных и продовольственных крытых рынко.

По информации санитарного врача, сохраняется введённый карантин на месторождении Тенгиз.

Постановление вступает в законную силу со дня подписания.

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