Усть-Каменогорск. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Бескарагайском районе ВКО назначили нового акима, передает Kazakhstan Today.

По распоряжению главы региона на эту должность назначен Шалкар Заманбекович Байбеков, который ранее занимал пост заместителя акима области. С 2017 года он курировал сферы сельского хозяйства, природных ресурсов, земельных отношений и ветеринарии.

Нового акима активу района представил аким ВКО Даниал Ахметов.

"Шалкар Заманбекович - опытный управленец. Его кандидатуру поддержали депутаты маслихата. Уверен, что он будет эффективно использовать свой опыт в решении важных вопросов развития Бескарагайского района", - сказал аким Восточного Казахстана.

Отметим, что Шалкар Байбеков родился 6 февраля 1967 года в Абайском районе Семипалатинской области. В 1996 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "экономист", затем Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист". Трудовую деятельность начал в 1988 году старшим инспектором Жанасемейской районной инспекции Госстраха Семипалатинской области.

С июля 1990 года работал в сфере налоговой инспекции Семипалатинска. В 1999 году был председателем Налогового комитета по Павлодару, затем в Астане и Караганде.

С 2008 по 2014 год руководил налоговым управлением по Есильскому району Налогового департамента по Астане. Позже стал государственным инспектором отдела госконтроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства