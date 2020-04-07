В ДГД рассказали, облагаются ли подоходным налогом социальные выплаты

Актау. 6 марта. Kazakhstan Today - В департаменте государственных доходов Мангистауской области рассказали, облагаются ли подоходным налогом социальные выплаты, назначенные в период действия чрезвычайного положения, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с пунктом 2 правил осуществления социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования и физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы на период ЧП, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) от 26 марта 2020 года №110 (с учетом приказа МТСЗН от 29 марта 2020 года №114), социальная выплата таким физическим лицам осуществляется из Государственного фонда социального страхования. Согласно подпункту 26 пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса, действующему в редакции, изложенной статьей 33 ЗРК от 25 декабря 2017 года №121-VI ЗРК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования", - проинформировали в департамент государственных доходов по Мангистауской области.

Соответственно, социальные выплаты исключаются из доходов, подлежащих налогообложению, поскольку осуществляются из Государственного фонда социального страхования.

Следовательно, такие социальные выплаты не подлежат обложению индивидуальным подоходным налогом", - заключили в ведомстве.

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