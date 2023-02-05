В городе-спутнике Gate City подведены магистральные инженерные сети и строится жилой район

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Алматы. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел селекторное совещание по реализации проекта G4 City с участием представителей государственных органов, МФЦА "Астана", акимата Алматинской области, АО "Caspian Group".





В настоящее время на территории города-спутника Gate City подведены магистральные инженерные сети, начато строительство жилого района Коянкус", - сообщили в пресс-службе правительства.





Напомним, идет строительство порядка 70 многоквартирных домов общей площадью свыше 290 тысяч кв. метров в жилом районе Коянкус города-спутника Gate City. Завершение работ ожидается к концу 2024 года.





На сегодняшний день разработаны и утверждены 4 градостроительных документа, регулирующих развитие Алматинской агломерации:





генеральный план пригородной зоны Алматы;

межрегиональная схема Алматинской агломерации;

комплексная схема градостроительного планирования территории Алматинской области;

комплексная схема градостроительного планирования территорий Алматинской области, расположенных в зоне особого градостроительного регулирования (ЗОГР) Алматы до БАКАД.





Мониторинг реализации градостроительных проектов в пригородной зоне Алматы ведет акимат Алматинской области.





Напомним, на территории Алматинской области с 2008 года реализуется проект по развитию 4 новых городов-спутников G4 City. В прошлом году утвержден план организационных мероприятий по реализации проекта G4 City, который охватывает вопросы всестороннего развития, в том числе поднятые инвесторами во время их визита в Казахстан.





Согласно концепции, подписанной президентом Республики Казахстан, в долгосрочной перспективе проект будет развиваться в качестве интегрированного города, расположенного вдоль автомагистрали Алматы - Қонаев и состоять из четырех районов: Gate - деловой и финансовый центр, Golden - образовательный и медицинский хабы, Growing - промышленный и логистический хабы, Green - туризм и развлечения.





Кроме того, в правительстве рассмотрели механизмы отказа от госрегулирования цен и тарифов на нефтепродукты, СЗПТ, лекарственные средства. Жамаубаев заслушал вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова, руководителей управлений отраслевых министерств о проводимой работе по поэтапному отказу от госрегулирования цен и тарифов на нефтепродукты, СЗПТ, лекарственные средства, а также реформированию тарифной политики в сфере ЖКХ.





По итогам совещания Ерулан Жамаубаев поручил Министерству национальной экономики с учетом предложений Агентства по защите и развитию конкуренции разработать и внести в аппарат правительства проект дорожной карты по поэтапному отказу от госрегулирования цен и тарифов, а также проект программы "Тариф в обмен на инвестиции".