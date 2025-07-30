В каких случаях в Казахстане приостанавливают выплату пенсии

Завершение вегетационного сезона в трех областях РК будет выполнено в полной мере

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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев с рабочим визитом посетил Кыргызстан, где провел переговоры с председателем кабинета министров Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым и руководителями профильных ведомств, сообщает пресс-служба главы - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев с рабочим визитом посетил Кыргызстан, где провел переговоры с председателем кабинета министров Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым и руководителями профильных ведомств, сообщает пресс-служба главы правительства





Стороны обсудили августовский режим работы Нарынского каскада, Таласского бассейна, а также водохранилищ Киров и Орто-Токой. По итогам встречи достигнута договоренность о дополнительной поставке недополученных из-за засухи и низкой приточности объемов воды в рамках ранее утвержденных договоренностей.





Позже в Ташкенте вице-премьер Канат Бозумбаев провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и руководителями водно-энергетических ведомств. В ходе встречи согласованы меры по устранению отставания от графика подачи воды в течение двух недель.





Таким образом, завершение вегетационного сезона в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях будет выполнено в полной мере и находится на контроле правительства и региональных властей.



