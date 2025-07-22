21.07.2025, 10:31 15281
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 98,6 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 678,7 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 419,9 млрд тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 июля 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 489 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 июля 2025 года составил 143 529 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 912 тенге, базовой пенсии - 47 617 тенге.
Напомним, с 1 января 2026 года в Казахстане повысят основные социальные выплаты на 10%.
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22.07.2025, 08:20 9251
Нацбанк предупредил казахстанцев о поддельных банкнотах
Фото: НБ РК
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана и банки второго уровня за первое полугодие 2025 года выявили 96 поддельных денежных знаков (93 банкноты и 3 монеты) на сумму 465 150 тенге, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Чаще всего подделывались банкноты номиналом 5000 тенге - 85 шт., что составило 88,5% от общего количества. Далее идут банкноты номиналом 2000 тенге - 5 шт. (5,2%), 10 000 тенге - 3 шт. (3,1%), остальные 3,2% приходятся на монеты", - говорится в сообщении.
В Нацбанке напомнили о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных.
Банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге.
Микротексты размытые и не распознаются при многократном увеличении.
Водяной знак на поддельной банкноте отсутствует.
Элемент Патч не имеет объема и напечатан обычной краской. Также отсутствует голографический эффект расхождения лучей и переключение изображения номинала на орнамент.
Защитная нить не имеет динамического и цветопеременного эффекта и не имеет целостности на просвет.
Подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь. Ознакомиться с этими признаками можно на официальном сайте Национального банка.
Национальный банк Казахстана на постоянной основе проводит работу по противодействию фальсификации банкнот и настоятельно призывает граждан к осмотрительности и внимательности при использовании наличных денег. В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы", - отметили в пресс-службе.
17.07.2025, 12:19 32416
Всеобщее декларирование: до 15 сентября необходимо представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00
Онлайн-подача декларации доступна через eGov.kz и eGov Mobile
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - До 15 сентября казахстанцы, подпадающие под второй этап всеобщего декларирования, должны представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00. Сделать это можно онлайн - через портал eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile, сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций АО "НИТ".
К подаче декларации обязаны государственные служащие, работники бюджетных организаций и квазигоссектора, а также их супруги. Отчетность предоставляется после сдачи "входной" декларации об активах и обязательствах (форма 250.00). Форма 270.00 включает сведения о доходах, а также об имуществе за рубежом: недвижимости, транспорте, ценных бумагах, цифровых активах, инвестиционном золоте и долях в иностранных компаниях. Также указываются сведения о крупных покупках и источниках покрытия расходов - в рамках антикоррупционного законодательства", - говорится в сообщении.
Чтобы воспользоваться услугой на портале eGov.kz, пользователю необходимо:
- авторизоваться на портале и перейти в раздел "Гражданам" - "Таможня и налоги" - "Налогообложение";
- выберите услугу "Прием Декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00)" и заполните необходимые данные;
- укажите орган государственных доходов;
- подпишите услугу одним из доступных методов подписания;
- проверьте статус обработки в личном кабинете - в разделе "История получения услуг".
Чтобы воспользоваться услугой в мобильном приложении eGov Mobile, пользователю необходимо:
- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги" - "Налоги и финансы";
- выбрать услугу "Прием Декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00)" и заполните форму необходимые данные;
- укажите орган государственных доходов;
- подпишите услугу одним из доступных методов подписания;
- проверьте статус обработки в личном кабинете - в разделе "История получения услуг".
Также декларацию можно представить через "Кабинет налогоплательщика" на портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении eSalyq Аzamat.
15.07.2025, 11:12 42506
Предпосылок для резкого ослабления курса тенге нет - Бектенов
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане не ожидается резкого ослабления национальной валюты. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в правительстве.
Премьер-министр напомнил, что курс формируется на основе рыночных факторов без вмешательства Нацбанка.
По нашим оценкам и по оценкам большинства серьезных экспертов, предпосылок для резкого ослабления курса тенге нет. То, что касается, какие параметры мы закладываем в бюджет, сейчас мы над бюджетом работаем в правительстве и исходим из базового сценария курса доллара к тенге 540 при цене за баррель нефти 60 долларов. Это базовый сценарий. Есть пессимистичный сценарий, если вдруг цена на нефть снизится до 50 (долларов. - Прим. ред.) баррелей, то там вступают уже другие механизмы. Но мы считаем, что базовый сценарий наиболее реалистичный на сегодня", - сказал Бектенов.
Как сообщил в ходе заседания правительства председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, со второй половины июня на валютном рынке наблюдаются сезонные колебания обменного курса тенге на фоне увеличения спроса на иностранную валюту.
Основными факторами являются начавшийся период отпусков среди населения и рост спроса на доллар со стороны юридических лиц, связанный с активной фазой реализации бюджетных программ и государственных закупок. Вместе с тем данные изменения носят умеренный и краткосрочный характер. Учитывая сезонный характер внутренних факторов, благоприятный внешний фон, существенных предпосылок для значительного изменения обменного курса в текущих условиях не наблюдается", - уточнил он.
По его словам, с начала года курс тенге укрепился на 1%, до 519,73 тенге за доллар США (на 30 июня 2025 года).
Со стороны внешних факторов наблюдается рыночная волатильность на фоне торговых войн в мире и укрепления российского рубля. Вместе с тем цены на нефть формируются на уровне около $70/баррель. Со стороны внутренних факторов в первые месяцы года поддержку национальной валюте оказывало снижение спроса на иностранную валюту вследствие сокращения импортных закупок и увеличения предложения валюты за счет налоговых выплат со стороны экспортеров", - отметил глава Нацбанка.
10.07.2025, 11:45 64086
Утверждены задачи совета по управлению Нацфондом РК
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 4 июля введен в действие указ президента РК "О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан".
Образовать Совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан", - говорится в документе.
Также указом утверждены состав совета и положение о совете.
Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
В состав совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан вошли:
- Президент Республики Казахстан, председатель
- Премьер-министр Республики Казахстан
- Председатель сената парламента Республики Казахстан (по согласованию)
- Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан (по согласованию)
- Руководитель администрации президента Республики Казахстан
- Председатель Национального банка Республики Казахстан
- Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан
- Председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
- Министр финансов Республики Казахстан
- Министр национальной экономики Республики Казахстан
Совет по управлению Национальным фондом является консультативно-совещательным органом при президенте. Основными задачами совета являются оказание содействия и выработка рекомендаций президенту Республики Казахстан по вопросам использования средств Национального фонда и управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда.
Совет для выполнения задач осуществляет:
- выработку предложений по повышению эффективности формирования и использования средств Фонда;
- рассмотрение и выработку предложений по размеру гарантированного трансферта из Фонда в республиканский бюджет;
- рассмотрение и выработку предложений по объемам и направлениям целевых трансфертов из Фонда в республиканский бюджет, направляемых по решению президента Республики Казахстан на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения при отсутствии альтернативных источников финансирования;
- рассмотрение и выработку предложений по финансированию проектов общестранового значения за счет средств Фонда путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния с учетом результатов экспертизы проектов;
- выработку предложений по перечню разрешенных финансовых инструментов и сделок с ними, за исключением нематериальных активов, для размещения в Фонде;
- выработку предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда;
- рассмотрение и выработку предложений по направлениям инвестирования пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
- выработку предложений по определению перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
- рассмотрение ежегодного отчета о деятельности единого накопительного пенсионного фонда.
08.07.2025, 08:40 73956
ФНС РФ потребовала от уехавших в Казахстан россиян оплатить налоги от их заработка за два года
При этом в Казахстане их заработок облагался ИПН
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Москва. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать россиянам, получавшим доходы в Казахстане, уведомления с требованием оплатить НДФЛ по полной ставке. При этом в Казахстане их заработок уже облагался ИПН. В ФНС заявили, что проводят "контрольные мероприятия", сообщает РБК со ссылкой на "Ведомости".
По словам опрошенных газетой налоговых юристов, ФНС обратила внимание на россиян, работающих на иностранные компании, "из-за стремительного распространения удаленной занятости", а также релокации как граждан, так и компаний в Казахстан после 2022 года.
В начале июня налоговая стала вызывать в инспекцию россиян, которые в 2022-2023 годах получали доход от казахстанских компаний и отразили в декларации уплату индивидуального подоходного налога (ИПН) в республике, рассказала юрист Линда Куркулите. При этом в Казахстане заработок таких россиян уже облагался ИПН по ставке от 5 до 20%. Управляющий партнер GidPrava Consulting Group Илья Назаров отметил, что обращения за консультациями в связи с двойным налогообложением доходов, полученных в Казахстане, носят массовый характер. Первый запрос от клиента юрист получил еще в мае.
В 1996 году Россия и Казахстан подписали Конвенцию об устранении двойного налогообложения. Устранение двойного налогообложения представляет собой процедуру, когда каждая из сторон обеспечивает налогоплательщику возможность уплатить налог только один раз - в одном из государств. Конвенция предусматривает, что для определения государства, которое будет взимать налог с доходов от работы по найму, имеют значение два основных обстоятельства: в какой стране находился сотрудник при выполнении работы, а также его должность.
По общему правилу ИПН остается в Казахстане, если работник жил там во время выполнения своих обязанностей, даже при сохранении налогового резидентства России, отмечают "Ведомости". Если же работник находился на территории России, то он должен платить только НДФЛ. Исключения предусмотрены только для так называемых гонораров директоров - доходов сотрудника на одной из высших управленческих должностей, налог с них платится в стране нахождения работодателя.
В ФНС заявили "Ведомостям", что проводят "контрольные мероприятия", направленные на подтверждение права зачета иностранного налога. По словам представителя ведомства, чтобы использовать зачет, россияне должны указать сумму налога, уплаченного в другой стране, в декларации по форме 3-НДФЛ, а также предоставить трудовой договор, где указано место фактического выполнения работ. Если же работа выполнялась за пределами России, хотя работник в этот период сохранил статус российского налогового резидента, должны быть представлены сведения о командировании сотрудника. Сохранение статуса налогового резидента России не означает, что территория страны будет автоматически признаваться местом выполнения работы, подчеркнули в ФНС.
К концу декабря 2023 года в Казахстане остались не более 80 тыс. из 400 тыс. россиян, въехавших в республику в сентябре 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация, говорил генконсул России в Алматы Дмитрий Тураев. Выбор Казахстана в качестве страны для переезда он связывал с безвизовым режимом и отсутствием языкового барьера.
01.07.2025, 16:29 98371
Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составляет 1,3 трлн тенге
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На 1 июня 2025 года доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля сохранилась на уровне апреля 2025 года, составив 3,4%, или 1,3 трлн тенге, сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК.
Доля займов NPL90+ по кредитам населения на 1 июня 2025 года составила 4,3%, или 943 млрд тенге, по кредитам бизнеса - 2,2%, или 340 млрд тенге. Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 66,8%", - говорится в информации.
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за май 2025 года увеличились на 1,3%, до 35,5 трлн тенге (с начала 2025 года рост на 5,1%).
Кредиты субъектам бизнеса за май 2025 года выросли на 0,6%, до 13,4 трлн тенге. Кредиты индивидуальным предпринимателям выросли на 3,0%, до 2,6 трлн тенге.
Рост кредитов бизнесу наблюдается практически во всех отраслях, за исключением промышленности и транспорта.
В торговле кредиты увеличились на 0,5%, до 3,6 трлн тенге, информации и связи - на 2,5%, до 0,2 трлн тенге, строительстве - на 4,5%, до 0,7 трлн тенге, сельском хозяйстве на 3,6%, до 0,5 трлн тенге", - сообщает АРРФР.
Кредиты населению составили 22,1 трлн тенге, увеличившись за май 2025 года на 1,8% (с начала 2025 года рост на 6,9%) в результате увеличения потребительских займов на 1,9%, до 14,9 трлн тенге, и ипотечных займов на 1,7%, до 6,3 трлн тенге.
В мае 2025 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным населению в тенге, составила 19,9%.
Ранее вице-премьер РК Серик Жумангарин сообщил, что потребительские кредиты выросли на треть в Казахстане.
27.06.2025, 10:40 113851
Минимальную заработную плату пересмотрят в Казахстане
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах совместного заседания палат парламента министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова сообщила, что ведомство пересмотрит размер минимальной заработной платы в Казахстане, передает корреспондент агентства.
На сегодня несколько институтов проводят исследования в части того, чтобы обеспечить точные показатели по производительности труда, по медианной заработной плате в разрезе регионов, в разрезе отраслей, и все они лягут в основу расчета МЗП", - сказала министр.
По ее словам, точные цифры, как изменится МЗП, будут понятны после всех исследований. Произойдет это до конца года, чтобы "повысить МЗП к началу следующего года".
Она напомнила, что в 2024 году впервые была утверждена методология определения МЗП в зависимости от производительности труда и от уровня инфляции.
23.06.2025, 13:37 127336
Около 8 млн казахстанцев освободят от налогового декларирования Дополнено
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр финансов Ержан Биржанов сегодня в кулуарах сената рассказал, кого освободят от заполнения налоговых деклараций.
Сенат одобрил норму, при которой 8 млн человек освобождаются от декларирования. Это те физические лица, которые получают только заработную плату, какую-то социальную помощь", - уточнил вице-министр.
Он также пояснил, почему это было сделано.
Многие процессы оцифрованы. 87% покупок у нас производится безналичным путем. Все необходимые данные мы получаем от международных институтов. Поэтому решение было принято по физлицам, которые самостоятельно не исчисляют налоги, освободить от декларирования. Потому что за них налоговые обязательства выполняет работодатель, агент. Мы от них отчетность и так получаем за каждого работника и эти данные у себя храним", - рассказал Биржанов.
Он подчеркнул, что 8 млн казахстанцев нет необходимости сдавать налоговую отчетность.
Дополнено 23.06.2025, 14.50
Заместитель министра финансов Ержан Биржанов в кулуарах сената пояснил, как будут проверять дорогостоящие покупки жителей Казахстана, передает корреспондент агентства.
По словам Биржанова, казахстанцы должны будут объяснить происхождение средств, если делают крупные покупки, несоразмерные c официальными доходами, отмечает tengrinews.kz.
Если бабушка, условно, купит имущество стоимостью более 20 тысяч МРП - это более 80 млн тенге, то бабушка должна задекларировать, показать источники доходов, откуда она получила эти доходы, чтобы купить тот же Ferrari или коттедж. Это тоже контролируется. Эта норма осталась - то, что крупные приобретения должны декларироваться", - цитирует zakon.kz Ержана Биржанова.
Напомним, сегодня депутаты сената внесли поправки в Налоговый кодекс и вернули его в мажилис на доработку.
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