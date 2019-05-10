Система Orphus

В Караганде празднуют День Победы

09.05.2019, 15:04 6076
Караганда. 9 мая. Kazakhstan Today - С шествия "Батырларга тагзым" в Караганде начались праздничные торжества в честь 74-й годовщины Великой Победы. Карагандинцы пронесли по городским улицам портреты не только своих предков, но и казахских батыров: Батыра Баяна, Жидебай-батыра, Аралбай-батыра и других, передает Kazakhstan Today.
 
Митинг-реквием состоялся на мемориале "Вечный огонь". Карагандинцы почтили память павших воинов минутой молчания и оружейными залпами, сообщила пресс-служба акима Карагандинской области. 
 

Это самый священный праздник нашей страны. У каждой семьи с войной связана своя история. У каждого из нас своя боль, незаживающая рана. Вместе с нами незримо здесь, у Вечного огня, присутствуют наши деды и прадеды - те, кто не вернулся с войны; те, кто ушёл от нас уже в мирное послевоенное время", - сказал аким региона Ерлан Кошанов в своём выступлении.

 
Карагандинцев поздравил ветеран Великой Отечественной войны Беркут Есжанов. Он поделился воспоминаниями и дал напутствие молодым, подчеркнув, как важно сохранять мир. Фронтовик рассказал о подвиге Нуркена Абдирова, который боец совершил в 23 года. Лётчик-карагандинец направил свой пылающий самолёт в колонну бензовозов противника, пожертвовав тем самым собственной жизнью. 
 
В пресс-службе добавили, что 9 мая карагандинцы возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь" и памятнику Герою Советского Союза Нуркену Абдирову, которому в этом году исполнилось бы 100 лет.
 
Празднования продолжились в Парке Победы. Вечером здесь состоится театрализованное представление, посвящённое подвигу Нуркена Абдирова. Со сцены зачитают фронтовое письмо лётчика родителям. В хореографической зарисовке покажут отправку солдат на фронт. 
 
Аким области побывал в гостях у ветеранов Асылхана Омарханова и Марии Шинкевич и поздравил фронтовиков с Днём Победы.
 
Торжества в честь 9 Мая завершатся праздничным салютом в Парке Победы.
 
По данным акимата, за годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 59 935 карагандинцев, из них вернулись 34 352, погибли 25 583 и пропали без вести 9399 человек. 
 
Награждены орденами и медалями за героизм 6587 карагандинцев. 34 наших земляка удостоены звания Героя Советского Союза. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая