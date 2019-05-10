В Караганде празднуют День Победы

Караганда. 9 мая. Kazakhstan Today - С шествия "Батырларга тагзым" в Караганде начались праздничные торжества в честь 74-й годовщины Великой Победы. Карагандинцы пронесли по городским улицам портреты не только своих предков, но и казахских батыров: Батыра Баяна, Жидебай-батыра, Аралбай-батыра и других, передает Kazakhstan Today.

Митинг-реквием состоялся на мемориале "Вечный огонь". Карагандинцы почтили память павших воинов минутой молчания и оружейными залпами, сообщила пресс-служба акима Карагандинской области.

Это самый священный праздник нашей страны. У каждой семьи с войной связана своя история. У каждого из нас своя боль, незаживающая рана. Вместе с нами незримо здесь, у Вечного огня, присутствуют наши деды и прадеды - те, кто не вернулся с войны; те, кто ушёл от нас уже в мирное послевоенное время", - сказал аким региона Ерлан Кошанов в своём выступлении.

Карагандинцев поздравил ветеран Великой Отечественной войны Беркут Есжанов. Он поделился воспоминаниями и дал напутствие молодым, подчеркнув, как важно сохранять мир. Фронтовик рассказал о подвиге Нуркена Абдирова, который боец совершил в 23 года. Лётчик-карагандинец направил свой пылающий самолёт в колонну бензовозов противника, пожертвовав тем самым собственной жизнью.

В пресс-службе добавили, что 9 мая карагандинцы возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь" и памятнику Герою Советского Союза Нуркену Абдирову, которому в этом году исполнилось бы 100 лет.

Празднования продолжились в Парке Победы. Вечером здесь состоится театрализованное представление, посвящённое подвигу Нуркена Абдирова. Со сцены зачитают фронтовое письмо лётчика родителям. В хореографической зарисовке покажут отправку солдат на фронт.

Аким области побывал в гостях у ветеранов Асылхана Омарханова и Марии Шинкевич и поздравил фронтовиков с Днём Победы.

Торжества в честь 9 Мая завершатся праздничным салютом в Парке Победы.

По данным акимата, за годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 59 935 карагандинцев, из них вернулись 34 352, погибли 25 583 и пропали без вести 9399 человек.

Награждены орденами и медалями за героизм 6587 карагандинцев. 34 наших земляка удостоены звания Героя Советского Союза.

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