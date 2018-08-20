В Карагандинской области стартовали международные соревнования снайперских пар

Караганда. 20 августа. Kazakhstan Today - Министр обороны Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев принял участие в торжественном открытии международных соревнований снайперских пар "Алтын Укі - 2018" на базе учебного центра "Спасск" Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, под открытым небом участникам и гостям международных соревнований в ходе торжественной церемонии были продемонстрированы тактические действия подразделений специального назначения Вооруженных сил Республики Казахстан.

Предстоящие соревнования являются самыми масштабными в истории проведения состязания "Алтын Укі - 2018". Некоторые страны принимают участие впервые. За кубок "золотой совы" сразятся лучшие стрелки из 12 стран мира - Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, России, Узбекистана. В качестве наблюдателей в соревнованиях примут участие представители Турции и Южной Кореи. Казахстан представляют команды подразделений специального назначения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

На протяжении пяти дней мастера одного выстрела померятся силами в стрельбе по мишеням с различных дистанций, скорости, навыках маскировки и ориентировании на пересеченной местности.

Напомним, что Международные соревнования "Алтын Укі" проводятся с 2008 года и всегда отличались своей спецификой. При планировании и организации соревнований учитывался опыт участия казахстанских стрелков, которые неоднократно принимали участие в соревнованиях снайперов во многих странах мира.

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