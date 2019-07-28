В Карагандинской области более 20 тыс. человек приняли участие в экологической акции "Бірге - Таза Казакстан"

Караганда. 27 июля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области более 20 тысяч человек приняли участие в экологической акции "Бірге - Таза Казакстан", передает Kazakhstan Today.

Экочеллендж, развернувшийся по всей стране, поддержал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. По инициативе главы региона массовый экологический субботник прошёл во всех городах и районах, сообщила пресс-служба акима региона.

На большую уборку вышли чиновники, общественники, депутаты, бизнесмены, волонтёры и неравнодушные граждане.

Ерлан Кошанов отметил пользу челленджей как неформального способа объединения общества и продвижения различных идей.

По словам руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Руслана Тулепбаева, только в Караганде в акции приняли участие порядка 7000 человек, было вывезено 4000 тонн мусора. В городах и районах области очистили от мусора территории водоёмов и вдоль дорог, ликвидировали несанкционированные свалки.

В этой работе всего по области приняли участие более 20 тыс. человек.

В областном центре экологический субботник проходит на шести объектах. Будут приведены в порядок побережье Фёдоровского водохранилища, русло реки Малая Букпа, территория, прилегающая к полигону твёрдых бытовых отходов. Уборка также производится на территории государственного лесного фонда. Кроме того, будут ликвидированы 12 несанкционированных свалок, выявленных с помощью космического мониторинга по программе "Гарыш сапары". Аналогичные акции проходят во всех городах и районах области. Будут почищены побережья Самаркандского, Кенгирского водохранилищ, озера Балхаш, русла десяти рек", - сообщил он.

Целый десант общественных "дворников" вышел на городской пляж Фёдоровского водохранилища. В летнюю жару здесь собирается немало горожан, и отдыхающие нередко оставляют после себя мусор.

Во время весенних субботников с побережья собрали и вывезли 53 КамАЗа мусора, а с начала лета ежемесячно набирается отходов до 10 КамАЗов, отметила аким района имени Казыбек би Караганды Татьяна Шатохина.

Я думаю, такие акции не проходят бесследно. К сожалению, у нас ещё надо воспитывать в людях экологическую культуру - долгое время народ пребывал в хаотичном отношении к природе, чистоте и порядку. А сейчас мы начинаем осознавать, что это всё наше, и мы сами должны беречь окружающую среду, - считает участница экосубботника Найля Каирбекова, директор Ассоциации застройщиков Карагандинской области. - Сегодня я столько наклонов сделала за окурками, но все их собрать невозможно. Мне это не в тягость. Если хотя бы у одного человека внутри что-то шелохнётся при виде женщины, убирающей мусор за другими, и в следующий раз он не кинет окурок на землю, то это всё не ради галочки. Вода камень точит, по капельке будет просыпаться сознание людей".

Напомним, экологические субботники #Birge #TazaQazaqstan проходят по всей стране. Акцию поддержал глава государства Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр РК Аскар Мамин и члены кабинета министров.

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