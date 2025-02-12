В Карагандинской области неиспользуемые земли на более чем 258 млн тенге вернули государству

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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 19 тыс. человек трудоустроили по программе "Серебряный возраст" в 2024 году, - Свыше 19 тыс. человек трудоустроили по программе "Серебряный возраст" в 2024 году, сообщает Министерство труда и соцзащиты населения РК.





По его данным, трудоустроено 19 199 человек.





Наибольшее количество трудоустроенных отмечается в Туркестанской (2 441 чел.), Жамбылской (1 845 чел.) и Карагандинской (1 471 чел.) областях.





Доля женщин, участвующих в проекте, составляет 55,2%, или 10,6 тыс. чел., сельского населения - 11,3 тыс. чел., или 59,1%.

"Участниками данного проекта могут стать безработные лица старше 50 лет до достижения пенсионного возраста. Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр. Финансирование проекта "Серебряный возраст" осуществляется центром трудовой мобильности путем предоставления субсидий на компенсацию части затрат работодателя на оплату труда безработным, трудоустроенным в рамках проекта", - сообщили в Минтруда.





Размер субсидий составляет: за первый год работы 70% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за второй год работы 65% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за третий год работы 60% от размера зарплаты (но не более 30 МРП).





После завершения срока участия в проекте "Серебряный возраст" работодатель обязан трудоустроить лицо, не достигшее пенсионного возраста, на постоянное рабочее место сроком не менее 1 года, а также лицо предпенсионного возраста - до выхода на пенсию", - уточнили в ведомстве.



