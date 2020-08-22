В Карагандинской области возобновили работу дежурных групп в детсадах

Караганда. 21 августа. Kazakhstan Today - В Карагандинской области возобновили работу дежурных групп в детских садах, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области продолжается поэтапное смягчение карантина. В этой связи в действующее постановление исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача Карагандинской области №35-к от 15 августа 2020 года внесены изменения. Решение о дальнейшем послаблении ограничительных мер принимается с учётом эпидситуации. Об этом на брифинге сообщил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Канат Аскаров.

Как уточнил Аскаров, внесенные изменения, в частности, предусматривают возобновление работы дежурных групп в детских садах, в которых допускается одновременное нахождение не более 15 детей, при этом учитывается мощность дошкольного учреждения.

Также в регионе разрешается деятельность фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров (без бассейнов) строго по предварительной записи - из расчёта не менее 5 квадратных метров на одного посетителя. Заполняемость объектов пока не должна превышать 50%.

Вместе с тем разрешается проводить спортивные тренировки для национальных сборных, клубных команд с участием не более 30 человек. Все спортсмены должны быть обеспечены бесконтактной термометрии, а также проживанием на спортивных базах.

График работы СТО, автомоек, шиномонтажных мастерских установлен с 09.00 до 18.00 с усилением санитарных мер.

Кроме того, Канат Аскаров напомнил о необходимости соблюдения требований для вновь открывшихся объектов. По-прежнему обязательным является ношение масок в общественных местах - в помещениях и на улице, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет.

Продолжается запрет на проведение зрелищных, массовых и памятных мероприятий, в том числе на дому. Людям старше 65 лет рекомендуется ограничить выход на улицу в выходные дни и в часы пик.

Режим ограничений и самоизоляции - наиболее эффективная мера, позволяющая разорвать цепочку распространения коронавирусной инфекции. Прошу вас неукоснительно соблюдать меры личной гигиены, социальную дистанцию. Помните: рассмотрение вопроса о дальнейшем послаблении карантинных мер возможно только при снижении заболеваемости", - подчеркнул Канат Аскаров.

Отметим, что ослабление карантинных мер введено с 17 августа.

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