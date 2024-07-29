В Казахстан поставят лайнер для прямых рейсов в США

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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК подписало постановление об изъятии в целях мечения 156 особей каспийских тюленей на островах Дурнева, Тюленьи и Ремонтные шалыги (Актоты) в Каспийском море по побережью Мангистауской и Атырауской областей, - Правительство РК подписало постановление об изъятии в целях мечения 156 особей каспийских тюленей на островах Дурнева, Тюленьи и Ремонтные шалыги (Актоты) в Каспийском море по побережью Мангистауской и Атырауской областей, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.





В МСХ отметили, что после завершения научных исследований изъятые особи будут выпущены обратно в среду естественного обитания.





Как сообщили в ведомстве, для разведения в специально созданных условиях в научных целях с последующим выпуском в среду обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения разрешено изъятие аральского шипа из рек Или, Каратал, озера Балхаш и Капшагайского водохранилища в пределах Алматинской области; аральского усача из реки Сырдарьи в пределах Кызылординской области; тайменя из реки Ертис и ее притоков в пределах Восточно-Казахстанской области и области Абай; нельмы из реки Ертис в пределах Павлодарской области.





В настоящее время научные организации получают соответствующие разрешения, после чего приступят к исследованиям по изучению и сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных.





Напомним, президент Казахстана призвал объединить усилия для решения экологических проблем Каспия и Арала.





Уже давно сокращение численности каспийских тюленей вызывает обеспокоенность общественности. По данным биологов, популяция каспийского тюленя находится в критическом состоянии.



