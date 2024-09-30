29.09.2024, 16:46 29266

В Казахстан прибыл воинский контингент Таджикистана на учения "Нерушимое братство - 2024"  

После прибытия участники учения совершили марш на полигон "Берег"
В Казахстан прибыл воинский контингент Таджикистана на учения "Нерушимое братство - 2024"
Фото: МО РК
Алматы. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прибыл национальный воинский контингент Республики Таджикистан для участия в учении "Нерушимое братство - 2024", сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.

Военнослужащих Таджикистана на территорию нашей страны доставили из Душанбе самолетами военно-транспортной авиации Вооруженных сил Республики Казахстан", - проинформировали пресс-службе.



Отмечается, что сразу после прибытия участники учения совершили марш на полигон "Берег", где уже 1 октября состоится торжественная церемония открытия учения.

Напомним, в период с 26 по 30 сентября формирования, участвующие в командно-штабном учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024", совершают перегруппировку в Казахстан.
 
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Теги:УчениявоенныеРКТаджикистан

новости по теме

30.09.2024, 09:11 1831

Назначен замминистра обороны - главнокомандующий Силами воздушной обороны РК

Президент подписал распоряжение
Назначен замминистра обороны - главнокомандующий Силами воздушной обороны РК
Фото: Минобороны РК
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Назначен заместитель министра обороны - главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Распоряжением главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен заместителем министра обороны - главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.


Косанов Даурен Жуматаевич родился 14 октября 1969 года в Павлодарской области. Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков в 1990 году, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина в 2005 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в 2013 году.

В разные годы занимал должности начальника штаба Карагандинской авиабазы, командира Шымкентской авиабазы, командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны, директора Военного института сил воздушной обороны в Актобе. 29 декабря 2022 года был назначен на должность главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК.
 
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Теги:ТокаевНазначениеМинобороны
28.09.2024, 20:46 61221

В курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан построят аэропорты

На начальном этапе в аэропортах будет построено ИВПП длиной 2200 метров
Усть-Каменогорск. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Марат Карабаев ознакомился с выбранными площадками для строительства новых аэропортов на востоке Казахстана, сообщает пресс-службы министерства.

В Катон-Карагайском районе новую воздушную гавань построят между селами Катон-Карагай и Улкен Нарын, недалеко от села Солдатово. Расстояние от места строительства до села Катон-Карагай составляет 38 км.

В Зайсане аэропорт расположится на территории бывшего военного аэродрома имени Сатпаева. Расстояние от места строительства до Зайсана составляет 25 км.

На начальном этапе в аэропортах будет построено ИВПП (искусственная взлетно-посадочная полоса) длиной 2200 метров для воздушных судов Q400, ATR 42/72, CRJ200. Эти типы воздушных судов позволят обеспечить авиасообщение из Астаны и Алматы до туристических мест области. Также предусмотрена возможность для дальнейшего удлинения ИВПП, что позволит принимать широкофюзеляжные самолеты с большой вместительностью типа Аirbus А320, Boeing 737.

Глава государства поручил строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли. В рамках исполнения поставленных задач мы посещаем регионы и осматриваем точки, где будут построены новые аэропорты. Строительство всех трех аэропортов начнем в 2025 году", - отметил министр.

 
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Теги:АэропортВКОстроительство
28.09.2024, 13:35 75446

Асылов и Головкин заключили меморандум о взаимодействии

Цель соглашения - укрепление законности в сфере спорта
Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Между Генеральной прокуратурой и НОК РК заключен меморандум о взаимодействии по вопросам обеспечения законности в сфере физкультуры и спорта, сообщает пресс-служба ГП РК.

Цель соглашения, подписанного генеральным прокурором Бериком Асыловым и президентом Национального олимпийского комитета Геннадием Головкиным, - укрепление законности в сфере спорта, недопущение хищений бюджетных средств и других преступлений, продвижение здорового образа жизни, особенно профилактики наркомании среди молодежи.

Мы должны вместе с уполномоченным органом обеспечить решение ключевых задач в профессиональном спорте и обновление законодательства в этой сфере", - отметил генеральный прокурор.


По итогам стороны договорились об активном информационном взаимодействии, проведении совместных анализов, проектов, в том числе по популяризации спорта в правоохранительных органах в целях взращивания выдающихся спортсменов среди сотрудников силовых органов.
 
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Теги:НОКГенпрокуратураМеморандум
28.09.2024, 12:56 77441

Астану посетила делегация Министерства обороны Беларуси

Состоялись консультации и обмен мнениями по проблемным вопросам
Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Астану посетила делегация Министерства обороны Беларуси. С коллегами встретился начальник юридического департамента Министерства обороны Казахстана Дидар Абишев, сообщает пресс-служба МО РК.

С белорусской стороны в мероприятиях приняли участие заместитель начальника управления - начальник отдела управления правового обеспечения Министерства обороны РБ полковник юстиции Александр Гладышев и замначальника отдела управления правового обеспечения подполковник юстиции Александр Шикалович.

Во время брифингов стороны презентовали материалы о системе органов правового обеспечения и перспективах их развития. Состоялись консультации и обмен мнениями по проблемным вопросам юридического сопровождения деятельности вооруженных сил.

Гости из Беларуси также посетили Национальный университет обороны РК и Национальный военно-патриотический центр Вооруженных сил РК, где ознакомились с экспозицией Государственного военно-исторического музея.
 
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Теги:БеларусьМинобороныДелегация
27.09.2024, 15:41 120986

В Казахстане не будет фобий, мы единый народ - Токаев  Дополнено

Президент встретился с представителями общественности Туркестанской области
В Казахстане не будет фобий, мы единый народ - Токаев
Фото: Акорда
Туркестан. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе визита в Туркестан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями общественности региона и посетил новый Дом дружбы, сообщает Акорда.

Я специально приехал на священную землю Туркестана. У региона светлое будущее. Хочу поблагодарить наших ветеранов, которые показывают пример молодежи. Мы должны прежде всего поддерживать подрастающее поколение. Нам нужно сообща работать во благо страны. Все вы хорошо осведомлены о текущей ситуации. Существуют различные внешние риски. Здесь, в Туркестанской области, живут представители пятидесяти национальностей. Я всем благодарен за дружбу, за упорный труд во имя развития нашего государства. В Казахстане никогда не было никаких фобий и не будет, потому что мы народ единый, толерантный, терпеливый и трудолюбивый. Это самое главное. Мы будем и далее строить наше гармоничное общество", - сказал Касым-Жомарт Токаев.



Глава государства отметил, что Туркестан стал красивым и чистым городом. По его словам, в этом есть заслуга первого президента страны Нурсултана Назарбаева, придавшего Туркестану статус областного центра.

В ходе встречи председатель совета аксакалов Созакбай Абдыкулов отметил позитивные изменения, происходящие в Туркестане, и поблагодарил за заботу о густонаселенном регионе со стороны государства.

 
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Теги:ТокаевТуркестанНарод
27.09.2024, 14:04 126156

Пятилетний план использования радиочастот разработало МЦРИАП

План на 2024-2029 годы будет соответствовать международным стандартам, что облегчит интеграцию с глобальными системами и создаст коммерчески выгодные условия для развития сетей связи
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - План перспективного использования радиочастот на 2024-2029 годы разработало Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.

План поможет определить основные направления использования полос радиочастот действующими РЭС различного назначения, РЭС, планируемыми для применения в перспективе, а также РЭС, эксплуатация которых может быть прекращена в ближайшее время, что особенно важно в условиях растущего спроса на новые технологии в области связи", - отметили в ведомстве.


Наличие четкого плана также позволит распределить или перераспределить определенные диапазоны частот для эффективного использования радиочастотного спектра и внедрения инновационных решений, что поддержит конкурентоспособность на международной арене и поспособствует развитию новых услуг.

В МЦРИАП подчеркнули, что план будет соответствовать международным стандартам. Это облегчит интеграцию с глобальными системами и создаст коммерчески выгодные условия для развития сетей связи.

План является важным шагом к обеспечению устойчивого и эффективного управления радиочастотным спектром в стране", - резюмировали в Минцифры.


Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 октября.
 
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Теги:ПланМЦРИАПКазахстанрадиочастоты
27.09.2024, 13:28 127881

Корабли ВМС Казахстана вышли в сбор-поход по Каспию

Военные моряки отработают вопросы организации противовоздушной, противокорабельной и противоминной обороны и проведут практические стрельбы по морским целям
Корабли ВМС Казахстана вышли в сбор-поход по Каспию
Фото: Минобороны РК
Актау. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Дивизион разнородных кораблей Военно-морских сил РК вышел в сбор-поход по Каспию под руководством главнокомандующего ВМС генерала-майора Серика Бурамбаева, сообщает Минобороны.

В морских сборах задействованы ракетно-артиллерийские корабли "Мангыстау", "Сарыарка", "Орал", "Казахстан", минно-тральный корабль "Алатау" и гидрографическое судно "Жайык". В течение семи дней они совершат обход всех приграничных водных территорий казахстанского сектора Каспийского моря.

Минобороны РК

Военные моряки отработают вопросы организации противовоздушной, противокорабельной и противоминной обороны, а также маневрирования в составе однородных соединений. Корабли проведут практические стрельбы по морским целям с использованием корабельного вооружения", - сообщили в ведомстве.


Сбор-поход организован в соответствии с планом боевой подготовки Военно-морских сил.

Минобороны РК

Мероприятия направлены на обеспечение безопасности в регионе и повышение их готовности к выполнению поставленных задач. Сбор-поход является заключительным этапом проверки дивизиона за учебный период", - отметили в ведомстве.


Минобороны РК
 
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Теги:МинобороныКаспийСборыВМС
27.09.2024, 12:58 127431

Это подрыв обороноспособности государства - Минобороны об отмене срочной службы в Казахстане

Защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина
Это подрыв обороноспособности государства - Минобороны об отмене срочной службы в Казахстане
Фото: кадр из видео Минобороны РК
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Отмена срочной службы в Республике Казахстан повлечет подрыв безопасности всего государства, и в случае внешних угроз не сможет обеспечить мир и стабильность на своей территории, заявили в Министерства обороны на призыв отменить срочную воинскую службу.

Согласно статье 36 Конституции, защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина", - подчеркнули в Минобороны.


Там напомнили, что Казахстан отдает приоритет контрактной службе, соблюдая пропорцию 70 на 30.

Боевой потенциал страны обеспечивается в основном за счет контрактников. В то же время 30% - это военнослужащие срочной службы. Солдаты-срочники за время службы успевают получить основные навыки воинской службы: обучаются действовать в боевой обстановке, стрелять, водить боевые машины, укрепляются физически и морально. А после увольнения состоят в запасе как военно-обученный резерв. Но при этом периодически проходят сборы, поддерживают и повышают свой уровень. Отмена срочной службы в Республике Казахстан повлечет подрыв безопасности всего государства, и в случае внешних угроз не сможет обеспечить мир и стабильность на своей территории", - заявили в ведомстве.


Там также пояснили, что вопросы обороны, в соответствии со статьей 90-1 Административного процедурно-процессуального кодекса РК, не могут быть предметом петиции.

Данная инициатива - это подрыв обороноспособности государства", - резюмировали в Минобороны.


Ранее казахстанцы разместили на сайте epetition.kz две петиции - об отмене срочной воинской службы в Казахстане и повышении призывного возраста с 18 до 20 лет.
 

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