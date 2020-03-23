В Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 60

Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане число заболевших коронавирусом выросло до 60, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрирован еще 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждены 60 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы - 25 случаев, Нур-Султане - 31, Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай", - сообщил Минздрав.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 300 тысяч, скончалось 13 тысяч.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Алматы было выявлено 10 очагов коронавируса.

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