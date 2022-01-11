В Казахстане День траура по погибшим в результате террористического нападения
Фото: pixabay
В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января 2022 года днем общенационального траура.
Сегодня по всей республике приспущены флаги. Отменены развлекательные программы.
Ранее сообщалось, что президент РК подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан".
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить:
Орденом "Айбын" ІІ степени:
Аділбай Дастана Аділбайулы (посмертно) - начальника отдела Департамента Комитета национальной безопасности по Жамбылской области;
Барганаева Дархана Ермековича (посмертно) - инспектора специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции Алматинской области Министерства внутренних дел;
Жагалбаева Жандоса Мухтарулы (посмертно) - старшего офицера Пограничной академии Комитета национальной безопасности;
Кабдинова Андрея Вячеславовича (посмертно) - начальника кафедры Пограничной академии Комитета национальной безопасности;
Сланбекова Рахата Нурбайулы (посмертно) - участкового инспектора 1-го отдела полиции Управления полиции города Тараза Жамбылской области Министерства внутренних дел.
Орденом "Айбын" ІІІ степени:
Адылкана Жайыка Угулкановича (посмертно) - командира отделения Пограничной академии Комитета национальной безопасности;
Алмасова Нурболсына Ганиулы (посмертно) - полицейского-водителя Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел;
Аманова Айбата Ерболулы (посмертно) - военнослужащего воинской части 5514 регионального командования "Онтустік" Национальной гвардии Министерства внутренних дел;
Асылханова Алена Мухитовича (посмертно) - полицейского-водителя Управления полиции Алмалинского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел;
Битима Мейрхана Ержановича (посмертно) - курсанта Пограничной академии Комитета национальной безопасности;
Ержанова Ербола Тлеубековича (посмертно) - старшего контролера Учреждения ЛА-155/16 Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области Министерства внутренних дел;
Жупарбеков Даулета Бауржанулы (посмертно) - курсанта Пограничной академии Комитета национальной безопасности;
Камбетова Рината Талгатовича (посмертно) - полицейского-водителя Управления полиции Алмалинского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел;
Кайсарова Мадияра Оразалыулы (посмертно) - военнослужащего воинской части 5547 регионального командования "Онтустік" Национальной гвардии Министерства внутренних дел;
Смаилканова Габдоллу Галымулы (посмертно) - специалиста (оператора) войсковой части 21751 Министерства обороны.
Медалью "Жауынгерлік ерлігі ушін":
Нуркенова Адиля Дулатовича (посмертно) - младшего оперуполномоченного Комитета национальной безопасности.