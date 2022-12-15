В Казахстане до 2030 года заменят 1,6 тысячи километров изношенных теплосетей

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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Для развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры в стране планируется поэтапная модернизация тепловых сетей, сообщил на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.
По его словам модернизация будет проводиться с 2023 по 2037 годы.
В рамках первого этапа, с 2023 по 2030 годы планируется заменить тепловые сети протяженностью 1,6 тысячи километров, это сети с износом более 75%. Объем требуемых инвестиций - 538 млрд. тенге. На втором этапе, с 2030 по 2037 годы, планируется замена тепловых сетей с уровнем износа от 50% до 74%. Протяженность таких сетей составляет 3,7 тысячи километров. Объем требуемых инвестиций - порядка 1,2 трлн тенге.", - сказал Ускенбаев.
Сети с износом менее 50%, протяженностью 1,4 тысячи километров предлагается заменить в рамках инвестиционных программ субъектов естественных монополий. Расходы на это составят 462 млрд тенге.
Сейчас, в первую очередь, местным исполнительным органам необходимо провести техническое обследование состояния тепловых сетей с разработкой проектно-сметной документации и с последующим внесением бюджетной заявки на рассмотрение в уполномоченный орган", - уточнил Ускембаев.
Ранее министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аудит всех ТЭЦ в Казахстане будет завершен в первом квартале 2023 года. По словам главы энергетического ведомства, в настоящее время около 17 энергетических объектов Казахстана нуждаются в незамедлительном ремонте.
В понедельник на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал госорганы за срыв отопительного сезона. По словам президента, ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением.
При этом уполномоченный госорган в лице министерства энергетики никак себя не показал в такой ситуации. Также недостаточно слаженно и оперативно сработала служба по ЧС", - подчеркнул Токаев.