В Казахстане из бюджета выделено 280 млрд тенге на строительство и реконструкцию систем водоснабжения

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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов раскритиковал работу по долгостроям питьевого водоснабжения в ходе заседания координационного штаба.





Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что по поручению главы государства до конца 2025 года планируется обеспечить 100-процентный доступ населения к чистой питьевой воде. На сегодня доступ к услугам водоснабжения в городах достигает 98,4%, в селах - 94,5%. Наименьший охват отмечается в городах Абайской, Акмолинской и Жамбылской областей, а также в селах Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.





По данным правительства , в текущем году на реализацию 402 проектов по строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения из бюджета выделено 280 млрд тенге. В целом до 2025 года необходимо обеспечить чистой питьевой водой всех жителей оставшихся 25 городов и 1395 сел. В этой связи выработан соответствующий план, где учтен каждый населенный пункт республики. Ведется мониторинг, в том числе в части проведения поисково-разведочных работ, разработки проектно-сметной документации и хода строительно-монтажных работ.





Премьер-министр напомнил, что в начале мая на заседании правительства отмечалось затягивание процесса завершения долгостроев по проектам питьевой воды. Вместе с тем пока сроки завершения строящихся объектов затягиваются, существующая инфраструктура приходит в негодность.





Жители жилого массива Каргалы в городе Актобе жалуются на систематическое отключение холодной и горячей воды. В Егиндыкольском районе Акмолинской области единственным безальтернативным источником водоснабжения 12 сел является изношенный Нуринский водовод, потери воды на котором достигают 70-80%. Жители этих сел из-за регулярных порывов водовода месяцами остаются без воды", - указал Алихан Смаилов.





Он также добавил, что в селе Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области водопровод функционирует не в полной мере.





Это лишь несколько примеров из 9 тысяч официально поданных жалоб от населения за текущий год", - подчеркнул премьер-министр.





Он указал и на другие недоработки на местах. В частности, не готова проектная документация в Абайской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской и Туркестанской областях. Кроме того, несмотря на имеющую потребность в установке модулей очистки воды в 154 селах, акиматы Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областей не предусмотрели необходимые средства в полном объеме.





Принимая во внимание высокую социальную значимость вопросов водообеспечения, каждому региону, в особенности с наименьшими показателями, следует усилить темпы работы. Министерству индустрии надо обеспечить более жесткий контроль", - сказал Алихан Смаилов.





По его словам, следующим важным блоком в проводимой работе является обеспечение соответствующей цифровизации водной отрасли.





Автоматизация производственных процессов водоснабжения обеспечит более рациональное потребление воды. Это позволит снизить ее потери, аварийность сетей и сооружений, а также сократить затраты. В рамках данного направления до конца текущего года должна быть внедрена интерактивная карта природных ресурсов с модулем "Водные ресурсы". Кроме того, все имеющиеся установки и гидросооружения должны быть снабжены необходимыми приборами учета", - отметил глава правительства.





В заключение Алихан Смаилов поручил проработать вопросы по оперативному завершению всех долгостроев по питьевому водоснабжению, до конца года обеспечить разработку необходимой проектной документации по 115 поселкам, запланированным к водообеспечению в следующем году, завершить поисково-разведочные работы в 22 поселках, а также подготовить проектную документацию по автоматизации производственных процессов водоснабжения и водоотведения 20 городов.



