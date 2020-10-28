В Казахстане изменены правила въезда и пребывания иммигрантов

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - Глава правительства РК Аскар Мамин подписал постановление правительства РК "Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Правительство постановило внести следующие изменения и дополнения:

в Правилах въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:

13. Иммигранты, прибывающие с целью осуществления трудовой деятельности, делятся на следующие категории:

1) иностранные работники - иммигранты:

прибывшие для самостоятельного трудоустройства по профессиям, востребованным в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности);

привлекаемые работодателями для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан, в том числе прибывшие в рамках внутрикорпоративного перевода;

2) бизнес-иммигранты - иммигранты, прибывшие с целью осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) сезонные иностранные работники - иммигранты, привлекаемые на работу работодателями на срок не более одного года для выполнения сезонных работ, которые в силу климатических или иных природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), согласно перечню профессий, утверждаемому уполномоченным органом по вопросам миграции населения по согласованию с уполномоченными государственными органами, осуществляющими руководство соответствующей сферой государственного управления;

4) трудовые иммигранты - иммигранты, прибывшие в Республику Казахстан в качестве домашних работников с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателей - физических лиц в домашнем хозяйстве на основании разрешения трудовому иммигранту.

14. Привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществление трудовой деятельности иммигрантами, временно пребывающими в Республике Казахстан, осуществляются на основании разрешения местного исполнительного органа или органов внутренних дел в пределах квоты, устанавливаемой уполномоченным органом по вопросам миграции населения, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан в области миграции населения и/или международными договорами Республики Казахстан, ратифицированными Республикой Казахстан";

пункт 16 изложить в следующей редакции:

16. Сезонные иностранные работники, иммигранты, прибывающие по гуманитарным мотивам, оформляют разрешение на временное проживание на общих основаниях, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан в области миграции населения и/или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан";

пункт 20 изложить в следующей редакции:

20. Трудящиеся-мигранты из государств-членов Евразийского экономического союза и члены их семей въезжают в Республику Казахстан без виз, а также пребывают и выезжают из Республики Казахстан без виз в течение разрешенного срока пребывания, указанного в пункте 10 настоящих Правил.";

в Правилах осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

8-1. Расходы по выдворению или реадмиссии несут выдворяемые или реадмиссируемые незаконные иммигранты, физические или юридические лица, пригласившие незаконного иммигранта в Республику Казахстан либо использовавшие его труд на момент установления факта незаконного пребывания иммигранта в Республике Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами о реадмиссии, ратифицированными Республикой Казахстан. В случае отсутствия либо недостаточности средств у названных лиц для покрытия расходов по выдворению или реадмиссии финансирование соответствующих мероприятий производится за счет бюджетных средств, при этом затраченные на выдворение или реадмиссию средства подлежат возмещению в судебном порядке по искам заинтересованных государственных органов к вышеназванным лицам.

Иммигранты, принятые от иностранного государства в соответствии с международным договором о реадмиссии, ратифицированным Республикой Казахстан, но не имеющие законных оснований для въезда и пребывания в Республике Казахстан, подлежат выдворению в случае, если между Республикой Казахстан и государством гражданской принадлежности либо постоянного (преимущественного) проживания такого лица не имеется международного договора о реадмиссии, ратифицированного Республикой Казахстан";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

13. В соответствии со статьей 48 закона Республики Казахстан от 22 июля 2011 года "О миграции населения" иностранцам, ранее выдворенным из Республики Казахстан, запрещается въезд в Республику Казахстан в течение пяти лет со дня исполнения решения суда о выдворении.

На основании исполнения решения суда после вступления его в законную силу органом-инициатором в ЕИС "Беркут" в течение одного рабочего дня вносится информация о лицах, которым въезд в Республику Казахстан запрещен";

пункт 14 исключить.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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