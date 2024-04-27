В Казахстане изменились правила регистрации транспортных средств и подготовки водителей

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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 23 апреля 2024 года в спецЦОНах страны при регистрации транспортных средств будут принимать обязательное нотариальное удостоверение договоров купли-продажи автомобиля. При этом будет отменена письменная форма сделки (ПФС). Об этом сообщили в пресс-службе НАО "Правительство для граждан".





Данные изменения направлены на обеспечение прозрачности при оказании государственных услуг. Отметим, что в случае, если граждане не желают нотариально заверять сделки купли-продажи авто для перерегистрации, то они могут переоформить транспортное средство онлайн через приложения банков второго уровня", - отметили в пресс-службе.





Помимо этого, с 23 апреля кандидаты в водители смогут сдавать экзамены на получение прав только после окончания автошкол. Пункты, допускающие самоподготовку кандидатов в водители, претендующих на получение прав категории А и В, а также А1 и В1, удалены из правил приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.





Отмечается, что новшества стали возможными благодаря внесению изменений и дополнений в правила регистрации и учета транспортных средств, а также подготовки водителей.





Это было необходимо для повышения эффективности административных процессов и обеспечения более высокого уровня безопасности дорожного движения", - добавили в пресс-службе.



