В Казахстане люди с инвалидностью будут получать квоты на выборах

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НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили поправки в Закон "О выборах в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отмечается в заключении к законопроекту, его целями являются обеспечение присутствия и учет мнения в представительной ветви власти, наравне с женщинами и молодежью, лиц с инвалидностью, привлечение их к активной работе в жизнедеятельности государства, пишет "Казправда".

Отмечается, что данный подход нацелен на устранение социального дисбаланса в обществе и отвечает современным запросам. В этих условиях совершенствование правовых механизмов формирования представительных органов власти позволит учитывать мнение более широкой категории граждан в решении наиболее актуальных социальных проблем.

Нормы законопроекта позволят обеспечить повышение уровня правовой и политической культуры общества в целях обеспечения равенства полов во всех сферах жизнедеятельности, а также диверсификацию (изменение с целью повышения разнообразия) избирательных программ посредством выдвижения различных кандидатов, активное вовлечение женщин, молодежи и лиц с инвалидностью для проявления их гражданской позиции.

Предметом регулирования положений законопроекта являются общественные отношения, связанные с распределением депутатских мандатов в представительной ветви власти, а также перечнем квотируемых лиц, поскольку установить обязательную квоту, помимо женщин и молодежи, предлагается для лиц с инвалидностью.