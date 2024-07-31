В Казахстане масштабируют опыт внедрения смарт-систем для контроля за пожароопасной ситуацией

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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года более миллиона гектаров сельхозземель возвращено в госфонд. Об этом - В Казахстане с начала года более миллиона гектаров сельхозземель возвращено в госфонд. Об этом сообщили в Минсельхозе РК.





Касательно исполнения поручения главы государства по изъятию земель, неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства, с начала текущего года проведено 875 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади 1,33 млн га, внесено 614 предписаний на площади 836,7 тыс. га, 48 материалов находятся на рассмотрении судебных органов. После принятия соответствующих мер землепользователи приступили к освоению сельскохозяйственных земель на площади 217,5 тыс. га. В целом с начала года из планируемых к возврату 2 млн га сельхозземель возвращено 1,15 млн га", - сообщил председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Мурат Темиржанов.





Он отметил, что по некоторым регионам отмечаются низкие показатели исполнения плана по возврату сельхозземель. В Восточно-Казахстанской области из запланированных 160 тыс. га возвращено 48,1 тыс. га, в Атырауской - из 90 тыс. га земель - 16,8 тыс. га.





По словам главы комитета, за шесть месяцев 2024 года в отношении субъектов земельных правоотношений, местных исполнительных органов и филиалов госкорпорации "Правительство для граждан" проведено 2685 проверок. Выявлено 2174 нарушения земельного законодательства, наложено штрафов на сумму 231,4 млн тенге. В целях выявления нарушений земельного законодательства при предоставлении земельных участков проверено 7816 решений, в том числе 1711 незаконных решений подлежат отмене.





Кроме того, председатель сообщил, что в рамках государственного задания в 2024 году выполняются работы по почвенным, геоботаническим обследованиям, бонитировке почв, созданию цифровых сельскохозяйственных контурных планов и фотокарт.





Все запланированные работы на 2024 год в рамках государственного задания проводятся в срок. Это позволит на конец года обеспечить актуальными почвенными материалами на площади 69,4 млн га, геоботаническими материалами 64,3 млн га, бонитировкой почв 56,5 млн га, цифровыми сельскохозяйственными картами на площади 205,5 млн га", - сказал он.