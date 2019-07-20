В Казахстане может появиться Агентство по персональным данным

"Сегодня каждое государство полностью отвечает за персональные данные, которые оно непосредственно хранит. По этой причине нашим министерством инициировано, что мы на базе собственного комитета информбезопасности планируем создать координатора в лице Агентства по персональным данным", - сказал на пресс-конференции вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов.
Он пояснил, что данное агентство будет координировать и улучшать работу по хранению и ответственности по информбезопасности персональных данных.
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