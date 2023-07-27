В Казахстане на борьбу с наркоманией и наркобизнесом выделят 53 млрд тенге

Ежегодный объем незаконного оборота наркотиков составляет порядка 20-25 тонн, из которых более 95% приходится на наркотики каннабисной группы, около 5% на синтетические наркотики, менее 1 % на опий, героин и иные виды веществ

Рассказать друзьям

Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан утвердило комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023-2025 годы.





Согласно документу в настоящее время можно выделить следующие основные виды потребляемых наркотиков:





- опиаты, в том числе следующие транзитом из Афганистана через территорию страны по так называемому Северному маршруту, пролегающему по территориям Казахстана и государств Центральной Азии и активно используемому организованной преступностью сопредельных государств;





- синтетические наркотики, производство которых получило широкое распространение на территории страны;





- произрастающая и культивируемая конопля и ее производные;





- лекарственные препараты, содержащие в своем составе психоактивные средства, так называемая аптечная наркомания.





Отмечается, что негативными факторами, обуславливающими распространение наркотиков в стране, являются:





наличие устойчивых каналов незаконного ввоза транзитных видов наркотиков, прекурсоров, иных веществ и оборудования, используемых для их изготовления, вследствие недостаточной укомплектованности отдельных участков государственной границы Республики Казахстан современными техническими средствами;





высокая латентность подпольных наркопроизводств, в том числе плантаций и "фитолабораторий" по выращиванию каннабиса, оборудуемых, как правило, в малопроходимых местах с использованием заброшенных колодцев, иных коммуникаций, а также легальных ингредиентов (конструкторы), доставляемых транспортно-логистическими грузами;





активное внедрение наркодиллерами достижений научно-технического прогресса (Даркнет, мессенджеры, криптокошельки и др.);





недостаточно изученная клиника и несовершенные методики исследования новых видов синтетических наркотиков, не позволяющие сформировать нулевую терпимость общества к данным веществам и эффективный правоохранительный механизм борьбы с их распространением.





Ежегодный объем незаконного оборота наркотиков составляет порядка 20-25 тонн, из которых более 95% приходится на наркотики каннабисной группы, около 5% - на синтетические наркотики, менее 1% - на опий, героин и иные виды веществ.





В настоящее время для усиления борьбы с новыми проявлениями наркобизнеса мажилисом парламента РК рассматривается законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за незаконный оборот внутри страны прекурсоров (уголовно наказуемой является лишь их контрабанда), иных веществ и оборудования, используемых для изготовления наркотиков (здесь обязательным признаком является их сбыт). Вместе с тем дальнейшее совершенствование в данном направлении нормативно-правовой базы видится в изучении судебной практики по делам о наркоправонарушениях, в особенности вновь введенным их составам, с выработкой разъяснений и предложений по совершенствованию соответствующих норм.





Следует отметить, что вышеназванным законопроектом предполагается усилить ответственность за неправомерное обращение с сильнодействующими веществами, к числу которых относятся такие лекарственные препараты, как тропикамид и закись азота, используемые в так называемой аптечной наркомании. В основном данные вещества применяются для увеличения воздействия "синтетики" и других видов наркотиков и ввиду развития медицинского рынка не имеют исчерпывающего перечня. Поэтому на данном этапе необходимо выработать механизм мониторинга и ограничения оборота медикаментов, становящихся предметом злоупотребления, с рассмотрением вопроса об отнесении наиболее опасных из них к наркотическим, психотропным или сильнодействующим веществам, с учетом сохранения доступности к этим препаратам нуждающихся категорий граждан", - говорится в комплексном плане.





В целях пресечения распространения "синтетики" также важно предусмотреть меры в части: усиления контроля за прекурсорами, иными веществами и оборудованием, используемыми для изготовления наркотиков, в первую очередь в зонах прохождения пограничного и таможенного досмотра соответствующих грузов с определением "природы", токсичности и химического состава таких веществ, изъятия которых в последнее время исчисляются десятками тонн (с начала т.г. - около 90 тонн), а также рассмотрением возможности их дальнейшего применения в промышленности и (или) утилизации; ограничения использования в наркобизнесе интернет-технологий, в том числе путем расширения в Казахстане представительств иностранных онлайн-платформ и сервисов обмена мгновенными сообщениями, деятельность которых в этом случае будет подпадать под нормы действующего законодательства РК, а также провайдерских, банковских и почтовых услуг.





Здесь наряду с оснащением специализированных подразделений ОВД современными аппаратно-программными комплексами целесообразно рассмотреть возможность расширения в целом функционала МВД в сфере борьбы с киберпреступностью в части:





устранения условий, способствующих распространению наркотиков в развлекательных заведениях и иных объектах, входящих в соответствующую зону риска, с расширением их перечня и регламентацией мер, направленных на пресечение сбыта и (или) немедицинского потребления наркотиков, через призму соответствующих административно-правовых норм (статья 422 КоАП);





внедрения скрининга на употребление психоактивных веществ среди декретированных групп населения с учетом их поэтапного расширения исходя из необходимости установления реального количества наркопотребителей, а не их персональных данных.





Отмечается, что с постановкой на утрату в 2015 году отраслевой программы борьбы с наркоманией и наркобизнесом первым и единственным на сегодня межведомственным документом в данной сфере стала одобренная в 2022 году правительством дорожная карта по совершенствованию мер противодействия наркопреступности и профилактики наркомании на 2022-2023 годы.





Кроме того, действовавший в структуре МВД на правах государственного учреждения профильный комитет в 2014 году преобразован в департамент по противодействию наркопреступности с сохранением всех его функций, целей и задач. Однако он претерпел 2-кратное сокращение штатной численности и существенное ограничение полномочий на нормативном уровне.





В этот же период проведена реструктуризация других уполномоченных органов, в том числе таможни, с передачей ее правоохранительной функции Службе экономических расследований, сотрудники которой не имеют доступа в таможенную зону.





В итоге сложившаяся ситуация привела к значительному сокращению возможностей СЭР в противодействии контрабанде наркотиков, и особенно ослаблению роли МВД как уполномоченного координирующего органа в формировании и реализации государственной наркополитики.





Первоочередные меры





Ввиду отсутствия четкой программной регламентации антинаркотической деятельности основной упор сегодня делается на борьбу с последствиями наркобизнеса, где имеется определенная связка правоохранительных, специальных государственных органов, судебно-экспертных и наркологических учреждений.





В то же время имеющийся у них потенциал при надлежащем финансировании позволяет создать эффективную платформу экстренной стабилизации наркоситуации, чему может способствовать принятие в ближайшей перспективе следующих мер:





оснащение пограничных пунктов пропуска досмотровым оборудованием по обнаружению наркотиков, прекурсоров и оборудования для нарколабораторий, перевозимых большегрузным транспортом под видом товарно-материальных ценностей и легальной химической продукции;





укрепление материально-технической базы органов судебной экспертизы по ускоренному исследованию новых синтетических наркотиков, а также образцов крови и других биоматериалов, подлежащих отбору органами здравоохранения в рамках медицинского освидетельствования граждан;





внедрение скрининга по выявлению наркозависимости на ранних стадиях, способствующего формированию достоверного учета наркопотребителей, эффективному анализу наркоситуации с выработкой адекватных мер профилактики наркомании;





модернизация и открытие лечебно-реабилитационных центров, повышение спроса на готовую продукцию лечебно-трудовых мастерских, мониторинг оказания медико-социальной помощи наркозависимым от психоактивных веществ в частных наркоцентрах;





повышение эффективности выявления и пресечения заготовки каннабиса, каналов его распространения, а также ликвидации подпольных нарколабораторий в малопроходимой местности с применением современных технических средств.





В этой связи на реализацию мероприятий Комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023-2025 годы (далее - Комплексный план) предусмотрено выделение из бюджета 53,1 млрд тенге, в том числе около 367 млн тенге собственных средств республиканского государственного казенного предприятия "Центр судебных экспертиз" Министерства юстиции Республики Казахстан", - говорится в документе.