Фото: facebook/Сергей Алексеенок

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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены ужесточить наказание за призыв к массовым беспорядкам. Об этом сообщил глава МВД Марат Ахметжанов в ходе заседания сената при обсуждении поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения.





По словам министра, поправки направлены на укрепление прав граждан, сохранение требований Конвенции против пыток и ужесточение ответственности за ряд преступлений. А именно за преступления в бытовой сфере, призыв к массовым беспорядкам. Также ужесточается наказание за убийство, бандитизм, совершенные с особым цинизмом.





Ужесточаются санкции за призыв к массовым беспорядкам, в том числе с использованием телекоммуникационной сети", - сказал он.





Также ужесточат наказание и за хулиганство, совершенное в составе преступной группы, за убийство, бандитизм, совершенные с особым цинизмом. Для таких преступлений исключается возможность досрочного освобождения.





Кроме того, будет усилена ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере.





По информации пресс-службы сената , концептуально поддержав новеллы, вводимые законопроектом "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения", депутаты предложили внести в него ряд существенных поправок. Таким образом, документ был принят с изменениями и дополнениями, внесенными сенатом.





Внесенные в документ поправки направлены на реализацию поручений президента страны, вытекающих из посланий, а также на совершенствование норм Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. В числе 45 поправок содержатся нормы, касающиеся усиления ответственности за пытки, введения уголовной ответственности за жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, в сфере семейно-бытового насилия и др. Кроме того, пересмотрены условия отбывания наказания в учреждениях чрезвычайной и полной безопасности.





Президент страны обозначил меры, которые необходимо предпринять для обеспечения прав человека в Казахстане. Принятый сегодня закон призван усилить защиту прав граждан в сферах уголовного правосудия, исполнения наказания, предотвращения пыток и жестокого обращения. В частности, закон усиливает защиту прав впервые осужденных людей, тяжелобольных осужденных и матерей с малолетними детьми. Уверен, что закон положительно отразится на совершенствовании механизмов защиты прав и свобод человека", - подчеркнул спикера сената Маулен Ашимбаев.





Напомним, сегодня депутаты также рассмотрели и приняли в двух чтениях проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы". Документ направлен на повышение эффективности деятельности государственных органов, ответственности политических государственных служащих и профилактику коррупционных преступлений. Как было отмечено в ходе заседания, закон также содержит положения, касающиеся привлечения в государственные органы контрактных служащих, совершенствования механизма ротации.





Также депутатами был рассмотрен законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости". Нормами документа предлагается предоставление соответствующих прав на землю через веб-портал электронного правительства по публичной кадастровой карте с указанием цифровой информации, объединение идентификационных документов на земельный участок и объект недвижимости в городских населенных пунктах в один кадастровый паспорт объекта недвижимости. По результатам обсуждения сенаторы одобрили этот законопроект в первом чтении.