В Казахстане не должно быть детских домов - Назарбаев

Мы можем помочь многим детям. Еще раз говорю: не должно быть в Казахстане детских домов. Мы должны взять на воспитание, заниматься этим. По разным ситуациям женщины оставляют детей в детских домах, если их поддержать на первых порах, они могут снова забрать своего ребенка. Или вот так помогать больным по состоянию здоровья детям, ставить их на ноги", - сказал Нурсултан Назарбаев на XVIII съезде партии "Нур Отан" в Астане.
Ранее в своем выступлении представитель гражданского сектора, учредитель фонда по защите прав детей Динара Закиева предложила использовать опыт трансформации одного из алматинских детских домов в центр поддержки для детей, чтобы во всех регионах оказывать помощь семьям в трудных жизненных ситуациях, сообщает портал Kazpravda.kz
Существующая инфраструктура и ресурсы должны быть направлены, прежде всего, на профилактику, на помощь семье и ребенку, чтобы они не попадали в детдома. В центре выстроили работу четырех служб: службы поддержки семьи, школы приемных родителей, адаптации несовершеннолетних и образовательный центр. Только за год служба поддержки семьи помогла 57 семьям, в которых воспитывается 171 ребенок. Более того, многодетные мамы могут оставлять здесь детей, а в это время проходить переквалификацию и трудоустраиваться. В этом мы также помогаем", - сказала она.
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