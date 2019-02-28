В Казахстане не должно быть детских домов - Назарбаев

"Пособие родителям, опекунам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, вырастет на 30%. Будет установлена минимальная выплата в размере 20 789 тенге на каждого ребенка в многодетных семьях, разработан льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3% годовых через систему жилстройсбережений, увеличится заработная плата низкооплачиваемых работников бюджетной сферы и низовых сотрудников исполнительных органов районного и областного уровня".