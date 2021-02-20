В Казахстане определены минимальные пороги качества связи

Нур-Султан.19 февраля. Kazakhstan Today - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву об утверждении требований по качеству связи, передает Kazakhstan Today.

Багдат Мусин доложил главе государства о том, что утверждены требования по качеству связи: теперь для сетей 3G/4G определены минимальные пороги качества. Ранее минимальный порог качества связи не регламентировался.

Профильным ведомством разработаны поправки в законодательство по распределению радиочастот в формате аукциона, что имеет важное значение в процессе перехода на 5G. Также подготовлены поправки, согласно которым сумма штрафов за нарушение параметров качества связи увеличивается до 1000 МРП, рассказали в Акорде.

Глава государства был проинформирован о предпринятых шагах по обеспечению доступности государственных услуг. Глава МЦРИАП рассказал о внедрении биометрической идентификации в мобильное приложение eGov mobile, что позволило значительно сократить время регистрации и получения услуг населением.

Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить работу по предоставлению госуслуг через данное приложение.

В контексте реализации концепции "Слышащего государства" президенту был представлен сервис e-обращений, который даст гражданам возможность подавать обращения в несколько кликов и получать оперативную обратную связь от государственных органов. Глава государства одобрил создание такого сервиса и дал поручение по его эффективному внедрению.

Министр также рассказал о деятельности госкорпорации "Правительство для граждан", в том числе о планах по модернизации 115 центров обслуживания населения по всей стране. В этой связи актуальным становится вопрос о повышении кадрового потенциала госкорпорации. Токаеву также доложили об использовании опыта президентского молодежного кадрового резерва при отборе кандидатов на руководящие должности, включая на посты руководителей ЦОНов.

Президент, в свою очередь, указал на важность обеспечения максимальной прозрачности в процессе отбора. Эта работа будет осуществляться совместно с Агентством по делам государственной службы.

Кроме того, Мусин отчитался о процессе трансформации Национального проекта "Цифровой Казахстан", основной фокус которого будет направлен на обеспечение взаимодействия государства с гражданами и оцифровку всех жизненных ситуации, связанных с решением проблем населения.

Министр также доложил о развитии казахстанской системы спутниковой связи "KazSat". В частности, принято решение о прекращении проекта "KazSat-2R" в пользу инновационных решений, в том числе связанных со спутниковыми группировками связи нового поколения. Это позволит сэкономить миллиарды тенге бюджетных средств.

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