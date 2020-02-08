В Казахстане планируют отменить справки о правах на недвижимое имущество, наличии судимости и другие

Нур-Султан. 7 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют отменить справки о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, наличии судимости и другие, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила сегодня в ходе коллегии Агентства по делам государственной службы председатель Анар Жаилганова, за последние 3 года количество услуг, оказанных в электронном виде, выросло в 1,5 раза. "Это привело более чем к двукратному сокращению услуг, оказываемых через госорганы в бумажной форме", - сказала она.

По информации пресс-службы Агентства, на коллегии предложено исключить из Реестра государственных услуг различные виды справок.

В ведомстве уточнили, что сегодня Реестр содержит 58 различных справок, выписок, уведомлений и прочих документов, необходимых для представления в качестве подтверждающих сведений в другие инстанции. Широким спросом пользуются справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество, об отсутствии (наличии) недвижимости, о наличии либо отсутствии судимости.

В настоящее время реализован вопрос упразднения адресных справок . Нами будет продолжена работа по комплексной ревизии процедур по выдаче других видов справок", - заявила Анар Жаилганова.

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