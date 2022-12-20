В Казахстане планируют построить 655 медицинских объектов за три года

Порядка 420 объектов будут построены взамен действующих, которые уже находятся в плачевном и аварийном состоянии
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова были обсуждены вопросы обеспечения сельских населенных пунктов медицинскими объектами, сообщает пресс-служба главы кабмина.
В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в период с 2023 по 2025 годы в регионах страны и отдаленных селах будет построено 655 медицинских объектов первичной медико-санитарной помощи. В их числе 253 медпункта, 160 врачебных амбулаторий, 242 фельдшерско-акушерских пункта. К примеру, в Карагандинской области планируется построить 92 объекта первичной медико-санитарной помощи, 65 объектов в Абайской области, 59 объектов в Жетысуской области, по 38 объектов в Акмолинской и Алматинской областях и т.д.
Жители сел и отдаленных районов вынуждены ездить за медицинской помощью в областные центры и города, преодолевать километровые препятствия. Здесь уже не приходится говорить о своевременном получении медицинской помощи. Нам необходимо обеспечить жителям сел и отдаленных районов равный доступ к получению качественной медицинской помощи, в том числе в течение "золотого часа". В этой связи по поручению главы государства разработан нацпроект "Модернизация сельского здравоохранения", - сказал Алтай Кульгинов.
Из 655 новых запланированных медицинских объектов 20 объектов будут построены в тех селах, где вообще отсутствуют медицинские объекты. Еще 208 медицинских объектов будут построены в селах и отдаленных районах, где до этого времени не было собственных зданий медобъектов.
Порядка 420 объектов будут построены взамен действующих, которые уже находятся в плачевном и аварийном состоянии.
В результате реализации нацпроекта ожидается дополнительно охватить первичной медико-санитарной помощью порядка 1 млн сельских жителей, повысить своевременность оказания экстренной и специализированной медпомощи.
Акиматам регионов и Министерству здравоохранения РК поручено обеспечить выделение земельных участков, подведение к ним инженерно-коммуникационной инфраструктуры, с 2023 года приступить к строительству объектов.