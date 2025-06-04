В Казахстане планируют разрешить массовый убой сайгаков
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев во время брифинга в сенате рассказал, в каких областях могут появиться заводы по переработке мяса сайгака, и прокомментировал предложение охотников передать им функции по регулированию численности сайгаков.
Министра сообщил, что точное количество поголовья сайгаков в Казахстане станет известно после проведения полевых работ.
Учитывая горький опыт 2023 года, мы отнеслись к этому вопросу очень ответственно и практически изучили все мясокомбинаты, чтобы увидеть их реальную готовность. Мы предполагаем, что если начнем регулирование поголовья, то только через мясокомбинаты, где будут проведены все санитарно-ветеринарные процедуры по каждой туше, чтобы обезопасить население от неблагоприятных последствий", - цитирует выступление Нысанбаев в Сенате Tengrinews.kz.
Он добавил, что 13 предприятий готовы ежедневно принимать 3,7 тысячи голов сайги.
Что касается предложения охотников передать им функции по регулированию численности сайгаков, глава Минэкологии отметил, что имеется много рисков.
Наша степь огромна, и количество инспекторов не позволяет проследить за каждым охотником. Такая практика уже была в советское время. В один из годов после открытия охоты вся степь была завалена тушами сайгаков с отпиленными рогами. Поэтому в этом году мы рассматриваем возможность разрешить охоту только на самок", - цитирует Нысанбаева Kazinform.
Глава ведомства добавил, что вопрос сейчас обсуждается с охотничьими организациями.
Говоря о причине отсутствия биологического обоснования для регулирования численности сайгаков в Казахстане, Ерлан Нысанбаев обвинил ученых в затягивании, сообщает Zakon.kz.
Практически на завершении, говорят ученые. Но тянут… Ну, как тянут - есть ряд причин. Они ждали завершения охотничьего сезона. Планируется, что на следующей неделе все будет готово. Будем надеяться, что точно. Дальше уже тянуть нельзя. Я попросил ученых предоставить результаты до 1 июня, но, к сожалению, сегодня мы их так и не получили. Они твердо обещают на следующей неделе", - ответил министр.
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
На пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, разрешат ли в стране снова отстреливать антилоп.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".