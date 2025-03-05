В Казахстане планируют запустить проект по замене удостоверения личности в онлайн-формате

04.03.2025, 10:12 121906
В Казахстане планируют запустить проект по замене удостоверения личности в онлайн-формате
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На портале "Открытые НПА" опубликован проект совместного приказа МВД РК и МЦРИАП "О проведении пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан" документирования в онлайн-формате посредством портала электронного правительства и мобильных приложений услуги документирования населения по причине истечения срока действия удостоверения личности".
Целью проекта является перевод оказания государственной услуги "Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан" в онлайн-формат в качестве альтернативного варианта действующему порядку сроком до 1 марта 2026 года", - говорится в пояснительной записке к документу.
Проект совместного приказа будет находиться на публичном обсуждении до 19 марта 2025 года.
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05.03.2025, 09:22 3616
Ввоз и применение SIM-боксов в Казахстане будет осуществляться только лицензированными операторами связи
Фото: Polisia.kz
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Для регулирования порядка ввоза, регистрации и применения GSM-шлюзов (SIM-боксов) Министерством цифрового развития инициирована норма, предусматривающая ввоз и применение GSM-шлюзов только лицензированными операторами связи. Также дополнительно прорабатывается вопрос введения ответственности за их незаконный ввоз и применение. Об этом сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос касательно противодействия телефонному мошенничеству.
Кроме того, перечень разрешений первой категории (лицензий) закона "О разрешениях и уведомлениях" планируется дополнить подвидами лицензий "услуги IP-телефонии" и "доступ к интернету".
Одной из наиболее острых проблем, связанных с функционированием SIP-телефонии, является использование GSM-шлюзов (SIM-боксов) для подмены телефонных номеров (спуфинг). Министерством внутренних дел совместно с МЦРИАП с ноября 2022 года внедрен технический заслон для распознания и блокировки звонков с подменных номеров. С момента введения данной системы распознано и заблокировано 65,3 млн звонков с подменных номеров, изъято 85 GSM-шлюзов и 35 тыс. SIМ-карт", - отметил Бектенов.
По его словам, в 2024 году задержано 18 лиц, обеспечивавших работу подобных устройств. По всем фактам проводятся расследования по статье 213 Уголовного кодекса "Неправомерное изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства". Организаторы несанкционированных соединений также привлекаются к ответственности в качестве пособников по статье 190 УК "Мошенничество".
Премьер-министр сообщил, что также Министерством цифрового развития разработаны нормы по ужесточению процедуры оформления абонентских номеров.
Вносятся дополнения в закон "О связи" в части:
- регистрации номеров с обязательным использованием биометрической идентификации;
- ограничения выдачи не более 10 абонентских номеров одному лицу;
- запрета передачи абонентских номеров и устройств другому лицу без переоформления.
Дополнительно МЦРИАП разрабатывается проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях в части введения административной ответственности за нарушение указанных норм.
05.03.2025, 08:33 8656
В Алматы будет учрежден центр ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.
Сегодня, при соавторстве 152 стран, Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Это значимый внешнеполитический успех Казахстана", - написал он.
Президент считает, что региональный хаб ООН станет важной платформой для координации международных усилий в регионе. Глава государства выразил признательность всем партнерам за поддержку казахстанской инициативы, сообщил пресс-секретарь.
04.03.2025, 20:45 52681
Казахстан подтвердил приверженность своим обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На виртуальной встрече, состоявшейся 3 марта, восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), ранее объявившие о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 года, рассмотрели условия на мировом рынке и перспективы на будущее, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев подтвердил, что Казахстан по-прежнему полностью привержен своим обязательствам по соглашению ОПЕК+, включая компенсационный механизм. Казахстан примет дальнейшие меры для выполнения своих обязательств, включая представление обновленного плана компенсации с большей нагрузкой на более ранние месяцы периода компенсации по перепроизведенным объемам с января 2024 года.
Ранее Алмасадам Саткалиев заявил о планах увеличить экспорт до 70,5 млн тонн в текущем году.
04.03.2025, 20:37 52601
ҚТЖ и PTC Holding договорились о совместном развитии терминальной инфраструктуры в Грузии
Фото: КТЖ
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 4 марта в Баку в рамках заседаний рабочей группы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) состоялось подписание меморандума о намерениях между АО "НК "ҚТЖ" и PTC Holding, сообщает пресс-службу КТЖ.
Подписанный документ направлен на реализацию проекта по строительству мультимодального контейнерного терминала в Поти (Грузия) мощностью свыше 80 тысяч ДФЭ в год. Общая сумма инвестиций в проект составляет 30 млн долларов.
Этот терминал станет частью ТМТМ, обеспечивая эффективную обработку тарированных и контейнерных грузов, что позволит увеличить объем грузоперевозок в рамках маршрута.
Особое внимание уделено вопросам привлечения инвестиций и ресурсов, что позволит повысить пропускную способность маршрута, оптимизировать логистические процессы и укрепить позиции региона на рынке международных грузоперевозок.
Подписание меморандума является важным шагом в укреплении стратегического партнерства и дальнейшей интеграции страны в международные транспортно-логистические цепочки", - подчеркнули в КТЖ.
Ранее АО "НК "Қазақстан темір жолы" и крупнейшая строительная компания Китая договорились о дальнейшем расширении сотрудничества.
04.03.2025, 20:30 55021
КБТУ с 27 февраля принадлежит государству
Новым владельцем стало ТОО "Компания по управлению возвращенными активами"
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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) вернулся в государственную собственность.
По информации, опубликованной на сайте депозитария финансовой отчетности, новым владельцем КБТУ с 27 февраля 2025 года является ТОО "Компания по управлению возвращенными активами". Единственный учредитель и участник ТОО - правительство РК.
Напомним, вечером 11 января в Алматы загорелся Казахстанско-Британский технический университет. Крышу исторического здания окутал густой черный дым. Пожару присвоили третий, повышенный ранг опасности. Площадь пожара составила 120 кв. м. После пожара появились вопросы о том, почему вуз находится в этом здании и насколько ответственно его руководство относится к историческому наследию.
04.03.2025, 18:55 63146
Проекты в хлопково-текстильном секторе на 135,5 млрд тенге планируют реализовать в Туркестанской области
Токаев принял вновь назначенного главу региона
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова об итогах социально-экономического развития региона за прошлый год, а также о планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Глава государства был проинформирован о привлечении средств Исламского банка развития для восстановления объектов ирригации. В настоящее время одобрено финансирование 24 проектов на 135,5 млрд тенге. В целях устойчивого водообеспечения Туркестана и прилегающих 6 районов ведется строительство водохранилища "Бәйдібек-ата", разрабатывается проект водохранилища "Боралдай".
По словам акима области, в сфере сельского хозяйства особое внимание уделяется развитию хлопковых, кукурузных и мясных кластеров. В хлопково-текстильном секторе планируется реализация 5 проектов на 197 млрд тенге. В регионе начато строительство крахмало-паточного завода, внедряется опыт Австралии по развитию мясного животноводства.
Для решения проблемы энергодефицита намечена реализация 6 проектов общей мощностью 2,4 ГВт. Запланировано обеспечение индустриальных зон необходимой инфраструктурой.
Как отметил Нуралхан Кушеров, в этом году в регионе будут построены 32 школы, проведен капитальный ремонт 41 школы, введены в эксплуатацию 32 объекта первичной медико-санитарной помощи, 45 населенных пунктов обеспечены природным газом.
Касым-Жомарт Токаев поручил новому акиму поддерживать тесное взаимодействие с правительством для качественной реализации задач, определенных в подписанном накануне законе "Об особом статусе города Туркестана".
Президент также поставил ряд задач по повышению качества жизни граждан, развитию туризма, сельского хозяйства, малого бизнеса и обеспечению населенных пунктов питьевой водой.
Напомним, Нурлахан Кушеров получил должность акима Туркестанской области 6 января текущего года.
04.03.2025, 13:30 97246
Смадияров назначен главой Комитета международной информации
Фото: МИД РК
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Айбек Смадияров назначен председателем Комитета международной информации - официальным представителем Министерства иностранных дел Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.
Айбек Смадияров родился 7 июля 1983 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана в 2004 году.
Свою трудовую деятельность начал в 2005 году в качестве специалиста административного департамента АО "Банк Китая в Казахстане". Работал специалистом департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан, третьим секретарем посольства РК в Венгрии, заместителем председателя Комитета международной информации - пресс-секретарем МИД РК. До назначения председателем Комитета международной информации МИД РК с июня 2023 года был директором департамента коммуникаций - официальным представителем МИД РК.
Ранее был назначен новый глава Министерства промышленности и строительства.
04.03.2025, 11:54 114381
В Акмолинской области руководство районного отдела образования привлекли к ответственности за нарушения в сфере госзакупок
Руководство оштрафовали на 1 млн тенге
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Кокшетау. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области руководство отдела образования Буландынского района привлекли к административной ответственности за нарушения в сфере госзакупок, сообщает прокуратура региона.
По акту надзора прокуратуры руководство отдела привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 207 КоАП с наложением штрафа в размере 1 млн тенге (Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках)", - заявили в пресс-службе.
По данным прокуратуры, отдел при организации и проведении государственных закупок на протяжении 2022-2024 годов в технической спецификации неправомерно указал товарные знаки, фирменные наименования, наименования производителя, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному поставщику.
В частности, выявлено 11 договоров на приобретение оборудований систем охранно-пожарной сигнализации, офисной техники, а также строительных материалов.
Вышеуказанные нарушения законности существенно сужают конкуренцию, ограничивают круг потенциальных поставщиков", - добавили в прокуратуре.
Ранее акиматы ВКО оштрафовали на 14 млн тенге за нарушения в сфере госзакупок.
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