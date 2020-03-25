В Казахстане подтверждены 70 случаев коронавируса

Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 22.20 24 марта 2020 года в Казахстане подтверждены 70 случаев регистрации коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждены 70 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 36 случаев, в Алматы - 29 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Шымкенте - 1 случай ", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились порядка 330 тысяч человек, 14,5 тысячи умерли. Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения . Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта

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