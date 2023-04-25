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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане повышение тарифов на комуслуги будет производиться постепенно с учетом социально-экономической ситуации в регионах. Об этом сообщили в ходе совещания в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.





Для снижения износа сетей в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения начата работа по переходу на принцип "Тариф в обмен на инвестиции". На сегодня сформированы все правовые основания для изменения тарифов. При этом их рост будет корректироваться постепенно с учетом социально-экономической ситуации в регионах. Наряду с этим для обеспечения справедливой стоимости коммунальных услуг для всех потребителей будут проработаны механизмы внедрения социальной нормы потребления", - сообщили в правительстве.





В ходе совещания были рассмотрены меры по реализации поручений главы государства, данных на совещании по вопросам социально-экономического развития страны 19 апреля.





Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что в целях обеспечения роста ВВП на уровне 6% будут проработаны дополнительные источники роста в отраслях экономики. Основной акцент будет сделан на активизацию развития горнодобывающего сектора, включая реализацию крупных нефтегазовых проектов, обрабатывающей промышленности, АПК, МСБ и сектора услуг.





Для повышения сбалансированности макроэкономической политики будут приняты меры по снижению дефицита бюджета, стабилизации госдолга и сокращению трансфертов из Нацфонда. Сбалансированность бюджета будет обеспечиваться за счет увеличения ненефтяных поступлений, в том числе путем отмены неэффективных налоговых льгот.





В целях снижения инфляции совместно с Нацбанком продолжится реализация соответствующего актуализированного комплексного плана. Основной акцент будет сделан на стабилизацию цен на продовольственные товары за счет насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией.





В рамках нового Налогового кодекса прорабатываются вопросы переориентации налоговых льгот на привлечение инвестиций в производство продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование технологического экспорта, а также снижения налоговой нагрузки на малорентабельные новые проекты по добыче твердых полезных ископаемых в обмен на создание рабочих мест, строительство перерабатывающих мощностей и выполнение соцобязательств.





Продолжится работа и по административной реформе. В 2023-2024 годах планируется проведение прямых выборов акимов районов и городов областного значения в пилотном режиме, а с 2025 года - повсеместно.





Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев выступил по вопросам стабилизации цен. Он отметил, что основной упор в этой работе делается на анализ цепочек ценообразования от производства до реализации для выявления и исключения непродуктивных посредников. На сегодня проанализировано 1389 цепочек, риски нарушений торговой деятельности выявлены в 332 из них. При установлении конкретных фактов принимаются меры госконтроля. В частности, с начала года исключены 132 непродуктивных посредника.





Вместе с тем проводится работа по автоматизации процесса мониторинга цен на СЗПТ с использованием данных электронных счетов-фактур и операторов фискальных данных. В результате процесс ценообразования по каждому СЗПТ станет прозрачным, что позволит в удаленном режиме выявлять непродуктивных посредников и перекупщиков.





В своем докладе министр энергетики Алмасадам Саткалиев отметил, что в рамках исполнения поручений главы государства будет проведена комплексная модернизация Экибастузского энергоузла, которая позволит ввести порядка 3 ГВт новой генерации. В декабре будет восстановлен 1-й энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт. Ведется работа по расширению ГРЭС-2 путем ввода 3-го и 4-го энергоблоков суммарной мощностью более 1200 МВт. Начнутся предпроектные работы по строительству 5-го и 6-го энергоблоков суммарной мощностью 1200 МВт.





В рамках модернизации Экибастузской ТЭЦ в текущем году планируется завершить реконструкцию тепловых сетей протяженностью 5,3 км, провести ремонтные работы по 5 водогрейным котлам, довести до конца модернизацию 3 энергетических котлов ТЭЦ, а также вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.





В целом для покрытия растущей потребности экономики в электроэнергии до 2035 года будет введено 17,3 ГВт новых мощностей.





Министр также отметил увеличение совокупных запасов дизельного топлива до 370 тысяч тонн, что достаточно для покрытия 21-суточной потребности страны. В целом принятый вектор на рыночную экономику позволит обеспечить техническое перевооружение и надежность нефтеперерабатывающих заводов, а также повысить инвестиционную привлекательность отрасли.





Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Азамат Бейспеков доложил, что до 2029 года в республике планируется ввести в эксплуатацию свыше 800 инвестиционных проектов на общую сумму более 33 трлн тенге с созданием порядка 147 тысяч рабочих мест. Из них 122 проекта на 3,1 трлн тенге с созданием около 22,1 тысячи рабочих мест направлены на углубление локализации и выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью. Это проекты в отраслях машиностроения, строительной индустрии, легкой промышленности и металлургии.





По его словам, средний износ коммунальных сетей по стране сегодня составляет 51%. В этом направлении местными исполнительными органами будут разработаны региональные планы строительства и реконструкции коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей. За счет разных источников финансирования к 2029 году износ коммунальных сетей планируется снизить до 40%.





Он также отметил, что доступ к услугам водоснабжения сегодня имеют 4900 сел. До конца 2025 года будут решены вопросы по оставшимся 1395 селам. Это позволит довести страновой показатель обеспеченности водоснабжением до 100%.





Вице-министр сообщил, что в настоящее время в городах республиканского значения начата разработка комплексных дизайн-проектов, посредством которых будет обеспечиваться соблюдение единого архитектурного стиля внешнего облика зданий, требований к озеленению и благоустройству территорий с учетом международного опыта.





Как сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, в настоящее время прорабатывается вопрос вовлечения "Продкорпорации" в качестве поверенного агента в процесс реализации оборотной схемы, что позволит повысить эффективность механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.





Дополнительно в целях стабилизации ситуации на внутреннем продовольственном рынке в механизм субсидирования вводится новая норма, согласно которой с 1 января 2024 года в пилотном режиме получатели субсидий, занятые производством социально значимых продовольственных товаров или же сырья для их производства, должны будут брать на себя встречные обязательства по реализации продукции на внутреннем рынке по рыночным ценам.





В целях создания инфраструктуры хранения и снижения дефицита овощехранилищ продолжится реализация комплексного плана по строительству и модернизации овощехранилищ до 2025 года. Данный план предполагает реализацию 97 проектов с общим объемом хранения 342,6 тысячи тонн плодоовощной продукции. Для стимулирования бизнеса в этом направлении вносятся изменения в правила инвестиционного субсидирования для доведения норматива возмещения затрат с 25% до 40-50% при строительстве таких объектов в зависимости от применяемой технологии хранения.





С докладами по реализации поручений главы государства в курируемых отраслях также выступили министры экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, труда и социальной защиты населения - Тамара Дуйсенова, здравоохранения - Ажар Гиният, просвещения - Гани Бейсембаев и заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров.





Премьер-министр подчеркнул, что все действия сотрудников госорганов и акиматов по выполнению поручений главы государства должны приносить конкретный результат. Модернизация налоговой, бюджетной и тарифной политик в первую очередь должна учитывать интересы граждан и бизнеса. Все внедряемые инструменты и механизмы должны быть гибкими и стимулирующими.





Многие жалобы населения должны решаться превентивными действиями, проактивно. Особенно это касается здравоохранения, образования и трудовых отношений. Этому будет активно способствовать единый центр приема граждан. Все первые руководители госорганов должны эффективно использовать данный ресурс для решения поднимаемых гражданами проблем", - сказал Алихан Смаилов.





Он напомнил, что одной из основных задач правительства является снижение темпов инфляции до конца текущего года в 2 раза. В этой связи поручено актуализировать комплекс мер по контролю и снижению инфляции с рассмотрением его на следующем заседании кабинета министров.





Премьер-министр указал, что для стабилизации цен на продукты питания акиматам регионов совместно с Минторговли необходимо обеспечить качественную реализацию системных мер по налаживанию торгово-сбытовой цепочки от производителя до потребителя.





Нужно расширить эффективную торгово-логистическую инфраструктуру, завершить строительство овощехранилищ, исключить все непродуктивные посреднические схемы. Региональные комиссии должны обеспечить своевременные меры реагирования на необоснованный рост цен", - отметил он.





Алихан Смаилов добавил, что важную роль в вопросах стабилизации цен на продукты питания должны играть "Продкорпорация" и стабфонды, а Минсельхоз - вести четкую координацию их работы. Вместе с тем следует обеспечить тщательный контроль за бюджетными средствами, направляемыми на развитие агропромышленного комплекса, выстроить результативную работу по развитию перерабатывающих предприятий в регионах и повысить эффективность мер господдержки в обрабатывающей промышленности.





Как отметил глава правительства, на особом контроле нужно держать и политику по привлечению инвестиций. В этой связи МИДу поручено внедрить интерактивную инвестиционную карту с базой данных инвесторов и инвестпроектов, а также актуализировать концепцию внешней политики.





Премьер-министр также обозначил необходимость в рамках нового Налогового кодекса пересмотреть налогообложение проектов по добыче твердых полезных ископаемых, стимулировать рост объемов производства, привлечение инвестиций, внедрение инноваций, а также повышение занятости.





Еще одним важным направлением является обеспечение малого и среднего бизнеса доступным кредитованием. В этой связи следует упростить процесс принятия решений по предоставлению займов предпринимателям, ведущим прозрачную деятельность.





Кроме того, глава правительства акцентировал внимание на необходимости принять меры по внедрению в стране принципа бережливого водопотребления, переформатировать работу "Казводхоза" и провести эффективную реконструкцию водохозяйственных и гидромелиоративных систем. К решению вопроса бродячих собак Минэкологии поручено подойти с учетом международного опыта и разработать соответствующие поправки в законодательство.





В завершение премьер-министр обозначил важность принятия действенных мер по ликвидации разрыва между внутришкольным и внешним оцениванием учащихся с учетом стандартов ОЭСР, разработке законодательных норм по усилению мер защиты детей от насилия, повышению прозрачности и эффективности финансирования медицинских услуг, ускорению запуска системы "Е-Денсаулык" с интеграцией всех систем здравоохранения и завершению актуализации сведений, поступающих в цифровую карту семьи.





Глава государства определил перед правительством и акиматами основные цели и задачи в социально-экономической сфере. Для их эффективного решения мы должны реализовать ряд реформ. Итогом должно стать значительное повышение качества жизни граждан путем увеличения доходов, создания комфортных условий жизни, обеспечения безопасности и расширения возможностей для всестороннего развития. Для реализации всех преобразований необходимо активно развивать сильную рыночную экономику, в том числе за счет новых дополнительных источников роста. В текущих условиях мы должны показать реальные результаты, общество ждет от нас конкретных и действенных мер", - заключил Алихан Смаилов.