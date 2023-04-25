24.04.2023, 08:59 17706

В Казахстане повышение тарифов на комуслуги будет производиться постепенно

Сформированы все правовые основания для изменения тарифов
В Казахстане повышение тарифов на комуслуги будет производиться постепенно
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане повышение тарифов на комуслуги будет производиться постепенно с учетом социально-экономической ситуации в регионах. Об этом сообщили в ходе совещания в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Для снижения износа сетей в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения начата работа по переходу на принцип "Тариф в обмен на инвестиции". На сегодня сформированы все правовые основания для изменения тарифов. При этом их рост будет корректироваться постепенно с учетом социально-экономической ситуации в регионах. Наряду с этим для обеспечения справедливой стоимости коммунальных услуг для всех потребителей будут проработаны механизмы внедрения социальной нормы потребления", - сообщили в правительстве.


В ходе совещания были рассмотрены меры по реализации поручений главы государства, данных на совещании по вопросам социально-экономического развития страны 19 апреля.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что в целях обеспечения роста ВВП на уровне 6% будут проработаны дополнительные источники роста в отраслях экономики. Основной акцент будет сделан на активизацию развития горнодобывающего сектора, включая реализацию крупных нефтегазовых проектов, обрабатывающей промышленности, АПК, МСБ и сектора услуг.

Для повышения сбалансированности макроэкономической политики будут приняты меры по снижению дефицита бюджета, стабилизации госдолга и сокращению трансфертов из Нацфонда. Сбалансированность бюджета будет обеспечиваться за счет увеличения ненефтяных поступлений, в том числе путем отмены неэффективных налоговых льгот.

В целях снижения инфляции совместно с Нацбанком продолжится реализация соответствующего актуализированного комплексного плана. Основной акцент будет сделан на стабилизацию цен на продовольственные товары за счет насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией.

В рамках нового Налогового кодекса прорабатываются вопросы переориентации налоговых льгот на привлечение инвестиций в производство продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование технологического экспорта, а также снижения налоговой нагрузки на малорентабельные новые проекты по добыче твердых полезных ископаемых в обмен на создание рабочих мест, строительство перерабатывающих мощностей и выполнение соцобязательств.

Продолжится работа и по административной реформе. В 2023-2024 годах планируется проведение прямых выборов акимов районов и городов областного значения в пилотном режиме, а с 2025 года - повсеместно.

Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев выступил по вопросам стабилизации цен. Он отметил, что основной упор в этой работе делается на анализ цепочек ценообразования от производства до реализации для выявления и исключения непродуктивных посредников. На сегодня проанализировано 1389 цепочек, риски нарушений торговой деятельности выявлены в 332 из них. При установлении конкретных фактов принимаются меры госконтроля. В частности, с начала года исключены 132 непродуктивных посредника.

Вместе с тем проводится работа по автоматизации процесса мониторинга цен на СЗПТ с использованием данных электронных счетов-фактур и операторов фискальных данных. В результате процесс ценообразования по каждому СЗПТ станет прозрачным, что позволит в удаленном режиме выявлять непродуктивных посредников и перекупщиков.

В своем докладе министр энергетики Алмасадам Саткалиев отметил, что в рамках исполнения поручений главы государства будет проведена комплексная модернизация Экибастузского энергоузла, которая позволит ввести порядка 3 ГВт новой генерации. В декабре будет восстановлен 1-й энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт. Ведется работа по расширению ГРЭС-2 путем ввода 3-го и 4-го энергоблоков суммарной мощностью более 1200 МВт. Начнутся предпроектные работы по строительству 5-го и 6-го энергоблоков суммарной мощностью 1200 МВт.

В рамках модернизации Экибастузской ТЭЦ в текущем году планируется завершить реконструкцию тепловых сетей протяженностью 5,3 км, провести ремонтные работы по 5 водогрейным котлам, довести до конца модернизацию 3 энергетических котлов ТЭЦ, а также вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.

В целом для покрытия растущей потребности экономики в электроэнергии до 2035 года будет введено 17,3 ГВт новых мощностей.

Министр также отметил увеличение совокупных запасов дизельного топлива до 370 тысяч тонн, что достаточно для покрытия 21-суточной потребности страны. В целом принятый вектор на рыночную экономику позволит обеспечить техническое перевооружение и надежность нефтеперерабатывающих заводов, а также повысить инвестиционную привлекательность отрасли.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Азамат Бейспеков доложил, что до 2029 года в республике планируется ввести в эксплуатацию свыше 800 инвестиционных проектов на общую сумму более 33 трлн тенге с созданием порядка 147 тысяч рабочих мест. Из них 122 проекта на 3,1 трлн тенге с созданием около 22,1 тысячи рабочих мест направлены на углубление локализации и выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью. Это проекты в отраслях машиностроения, строительной индустрии, легкой промышленности и металлургии.

По его словам, средний износ коммунальных сетей по стране сегодня составляет 51%. В этом направлении местными исполнительными органами будут разработаны региональные планы строительства и реконструкции коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей. За счет разных источников финансирования к 2029 году износ коммунальных сетей планируется снизить до 40%.

Он также отметил, что доступ к услугам водоснабжения сегодня имеют 4900 сел. До конца 2025 года будут решены вопросы по оставшимся 1395 селам. Это позволит довести страновой показатель обеспеченности водоснабжением до 100%.

Вице-министр сообщил, что в настоящее время в городах республиканского значения начата разработка комплексных дизайн-проектов, посредством которых будет обеспечиваться соблюдение единого архитектурного стиля внешнего облика зданий, требований к озеленению и благоустройству территорий с учетом международного опыта.

Как сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, в настоящее время прорабатывается вопрос вовлечения "Продкорпорации" в качестве поверенного агента в процесс реализации оборотной схемы, что позволит повысить эффективность механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Дополнительно в целях стабилизации ситуации на внутреннем продовольственном рынке в механизм субсидирования вводится новая норма, согласно которой с 1 января 2024 года в пилотном режиме получатели субсидий, занятые производством социально значимых продовольственных товаров или же сырья для их производства, должны будут брать на себя встречные обязательства по реализации продукции на внутреннем рынке по рыночным ценам.

В целях создания инфраструктуры хранения и снижения дефицита овощехранилищ продолжится реализация комплексного плана по строительству и модернизации овощехранилищ до 2025 года. Данный план предполагает реализацию 97 проектов с общим объемом хранения 342,6 тысячи тонн плодоовощной продукции. Для стимулирования бизнеса в этом направлении вносятся изменения в правила инвестиционного субсидирования для доведения норматива возмещения затрат с 25% до 40-50% при строительстве таких объектов в зависимости от применяемой технологии хранения.

С докладами по реализации поручений главы государства в курируемых отраслях также выступили министры экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, труда и социальной защиты населения - Тамара Дуйсенова, здравоохранения - Ажар Гиният, просвещения - Гани Бейсембаев и заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров.

Премьер-министр подчеркнул, что все действия сотрудников госорганов и акиматов по выполнению поручений главы государства должны приносить конкретный результат. Модернизация налоговой, бюджетной и тарифной политик в первую очередь должна учитывать интересы граждан и бизнеса. Все внедряемые инструменты и механизмы должны быть гибкими и стимулирующими.

Многие жалобы населения должны решаться превентивными действиями, проактивно. Особенно это касается здравоохранения, образования и трудовых отношений. Этому будет активно способствовать единый центр приема граждан. Все первые руководители госорганов должны эффективно использовать данный ресурс для решения поднимаемых гражданами проблем", - сказал Алихан Смаилов.


Он напомнил, что одной из основных задач правительства является снижение темпов инфляции до конца текущего года в 2 раза. В этой связи поручено актуализировать комплекс мер по контролю и снижению инфляции с рассмотрением его на следующем заседании кабинета министров.

Премьер-министр указал, что для стабилизации цен на продукты питания акиматам регионов совместно с Минторговли необходимо обеспечить качественную реализацию системных мер по налаживанию торгово-сбытовой цепочки от производителя до потребителя.

Нужно расширить эффективную торгово-логистическую инфраструктуру, завершить строительство овощехранилищ, исключить все непродуктивные посреднические схемы. Региональные комиссии должны обеспечить своевременные меры реагирования на необоснованный рост цен", - отметил он.


Алихан Смаилов добавил, что важную роль в вопросах стабилизации цен на продукты питания должны играть "Продкорпорация" и стабфонды, а Минсельхоз - вести четкую координацию их работы. Вместе с тем следует обеспечить тщательный контроль за бюджетными средствами, направляемыми на развитие агропромышленного комплекса, выстроить результативную работу по развитию перерабатывающих предприятий в регионах и повысить эффективность мер господдержки в обрабатывающей промышленности.

Как отметил глава правительства, на особом контроле нужно держать и политику по привлечению инвестиций. В этой связи МИДу поручено внедрить интерактивную инвестиционную карту с базой данных инвесторов и инвестпроектов, а также актуализировать концепцию внешней политики.

Премьер-министр также обозначил необходимость в рамках нового Налогового кодекса пересмотреть налогообложение проектов по добыче твердых полезных ископаемых, стимулировать рост объемов производства, привлечение инвестиций, внедрение инноваций, а также повышение занятости.

Еще одним важным направлением является обеспечение малого и среднего бизнеса доступным кредитованием. В этой связи следует упростить процесс принятия решений по предоставлению займов предпринимателям, ведущим прозрачную деятельность.

Кроме того, глава правительства акцентировал внимание на необходимости принять меры по внедрению в стране принципа бережливого водопотребления, переформатировать работу "Казводхоза" и провести эффективную реконструкцию водохозяйственных и гидромелиоративных систем. К решению вопроса бродячих собак Минэкологии поручено подойти с учетом международного опыта и разработать соответствующие поправки в законодательство.

В завершение премьер-министр обозначил важность принятия действенных мер по ликвидации разрыва между внутришкольным и внешним оцениванием учащихся с учетом стандартов ОЭСР, разработке законодательных норм по усилению мер защиты детей от насилия, повышению прозрачности и эффективности финансирования медицинских услуг, ускорению запуска системы "Е-Денсаулык" с интеграцией всех систем здравоохранения и завершению актуализации сведений, поступающих в цифровую карту семьи.

Глава государства определил перед правительством и акиматами основные цели и задачи в социально-экономической сфере. Для их эффективного решения мы должны реализовать ряд реформ. Итогом должно стать значительное повышение качества жизни граждан путем увеличения доходов, создания комфортных условий жизни, обеспечения безопасности и расширения возможностей для всестороннего развития. Для реализации всех преобразований необходимо активно развивать сильную рыночную экономику, в том числе за счет новых дополнительных источников роста. В текущих условиях мы должны показать реальные результаты, общество ждет от нас конкретных и действенных мер", - заключил Алихан Смаилов.

 
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Теги:Повышениетарифыкомуслуги

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25.04.2023, 13:09 6071

На реализацию нацпроекта "Доступный интернет" выделят порядка 560 млрд тенге

Со стороны операторов связи за последние три года наблюдается снижение инвестиций в отрасль почти на 60%
На реализацию нацпроекта "Доступный интернет" выделят порядка 560 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Планы по реализации пилотного национального проекта "Доступный интернет" рассмотрены на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Премьер-министр отметил, что нацпроект "Доступный интернет" направлен на решение многочисленных вопросов, связанных с качеством и доступностью интернета в городах и селах.

К сожалению, этот пласт вопросов решается не системно и формально. С начала года в правительство поступило почти 5 тысяч жалоб от граждан по вопросам связи и информатизации. И значимая часть вопросов посвящена низкой скорости интернета, его качеству. Помимо этого, поступают многочисленные обращения по отсутствию или плохому мобильному интернету в самих населенных пунктах, даже в крупных городах. Много таких жалоб в Алматы и столице", - сказал Алихан Смаилов.


По его словам, вызывает непонимание, почему обслуживание мобильного интернета не входит в обязательства операторов связи согласно разрешительным документам. Кроме того, нет оборудования, которое замеряет качество и скорость интернета.

Надо решать эти проблемы. Людей уже не устраивает просто наличие интернета. Этот этап мы прошли. Необходимы качественная связь и скоростной интернет. Ведь казахстанцы осуществляют полную оплату тарифов, поэтому их претензии абсолютно обоснованы", - подчеркнул премьер-министр.


Он добавил, что со стороны операторов связи за последние три года наблюдается снижение инвестиций в отрасль почти на 60%, так как им проще заплатить штрафы за выявленные нарушения, чем вкладывать средства в дорогостоящую инфраструктуру.

Данную ситуацию нужно менять коренным образом. Именно на это направлен предлагаемый нацпроект. Основная его цель - обеспечение населения и субъектов предпринимательства высокоскоростным доступом к сети интернет на уровне не менее 100 Мбит/с. Волоконно-оптическими линиями связи должно быть охвачено порядка 3 тысяч сел. А к 2027 году 75% городов республиканского значения и 60% областных центров будет обеспечено технологией 5G", - сказал Алихан Смаилов.


Также приоритетной задачей остается увеличение транзитного потенциала сетей с уровнем передачи данных до 4-6 терабит/с.

По поручению главы государства Казахстан должен стать цифровым хабом с мощными центрами обработки данных и трансграничными оптоволоконными магистралями. В целом на реализацию нацпроекта из бюджета в течение 5 лет планируется выделить порядка 560 млрд тенге", - сказал премьер-министр.


Глава правительства отметил необходимость повсеместно усилить мониторинг качества связи и скорости интернета с учетом соблюдения обязательств операторов связи, а также в кратчайшие сроки доработать нацпроект и внести его на утверждение в администрацию президента.
 
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Теги:ИнтернетНацпроекты
25.04.2023, 12:39 7071

Заместитель премьер-министра прокомментировал ситуацию с реформой ОСИ в Казахстане  

Он назвал ряд упущений при реализации реформы
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов в кулуарах правительства прокомментировал ситуацию с реформой ОСИ.

Да, по ОСИ был ряд упущений. По новому закону, например, в одном ЖК, если есть несколько подъездов, - каждый подъезд может открыть ОСИ. Это было одной из ошибок. Потому что в одном большой жилом комплексе сети одни, управляющая компания должна быть единой. Иначе, если каждый подъезд будет открывать ОСИ, там будет беспорядок", - сказал Кульгинов.



По его словам, все недостатки будут учтены.

Напомним, 19 апреля на совещании в правительстве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на множественные проблемы в реализации реформы ЖКХ по переходу от КСК на ОСИ.

Реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца. Наряду с ОСИ по-прежнему функционируют КСК. Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись. В таких условиях главная задача - обеспечить людей качественными и прозрачными услугами - не выполняется", - сказал президент.

 
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Теги:КомментарийКульгиновОСИ
24.04.2023, 19:13 30776

Глава государства принял заместителей председателя АНК

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сохранение единства и стабильности является главным условием успеха комплексных реформ во всех сферах
Глава государства принял заместителей председателя АНК
Фото: Акорда
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев поздравил вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк, выразив уверенность, что их солидный опыт поможет в работе на новой ответственной должности, сообщает пресс-служба Акорды.

Кроме того, президент заслушал отчет заместителя председателя - заведующего секретариатом АНК Марата Азильханова о ходе подготовки XXXII сессии Ассамблеи.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сохранение единства и стабильности является главным условием успеха комплексных реформ во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. По его словам, Ассамблея играет особую роль в реализации данной задачи.

Глава государства обратил внимание на важность новых подходов и практических шагов для укрепления взаимопонимания представителей всех этнических групп и дальнейшей консолидации народа Казахстана.

В завершение встречи президент обозначил важные направления работы АНК. Он также сообщил, что на предстоящей сессии Ассамблеи будет затронут ряд важных вопросов идеологического и практического характера.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Исмаилова Акбаржона и Дяк Аурику заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана.
 
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Теги:ТокаеввстречаАНК
24.04.2023, 18:31 32961

Президент утвердил соглашения между правительством РК и центром по ЧС

Более 40% территории Казахстана подвержены стихийным бедствиям в виде землетрясений
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.

5 апреля, выступая с докладом в мажилисе по законопроекту о ратификации соглашения между правительством РК и центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории РК, министр по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильин заявил о необходимости усилить требования к застройщикам.

Юрий Ильин напомнил, что более 40% территории Казахстана подвержены стихийным бедствиям в виде землетрясений. Он отметил, что в структуру МЧС передан Институт сейсмологии, который на протяжении долгих лет практически не финансировался должным образом в вопросах прогноза землетрясений и развития мониторинга. Ильин подчеркнул важность разработки системы раннего оповещения.

Министр считает, что, поскольку МЧС отвечает за вопросы безопасности, в том числе по сейсмике и пожарной безопасности, ведомству необходимо возвращать норму, наделяющую полномочиями вести контроль за рассмотрением проектов и введением в эксплуатацию объектов.
 
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Теги:ТокаевЗаконПодписание
24.04.2023, 17:52 34431

МИД: из Судана эвакуировали троих казахстанок  

Одна из них работала в системе ООН, другая работала в японской компании
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в ходе брифинга сообщил, что из-за вооруженного конфликта в Судане оттуда эвакуировали трех казахстанок.

По нашим данным, в Судане находились три наши гражданки, но на этот момент они уже покинули эту страну. Одна из них работала в системе ООН и сейчас находится в Эфиопии, другая работала в японской компании, но она также с японскими дипломатами была эвакуирована", - сказал Айбек Смадияров.


С 15 апреля в Судане продолжаются бои между регулярной армией и военным формированием. Судан закрыл воздушное пространство до 30 апреля.

 
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Теги:КазахстанцыЭвакуацияСудан
24.04.2023, 16:58 36856

Назначен заместитель министра обороны Казахстана

На должность назначен Аскер Бейсенов
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Назначен заместитель министра обороны Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.

Распоряжением главы государства Бейсенов Аскер Курмангалиевич назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.


Ранее сообщалось, что Бауржан Тортаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК.

Напомним, 3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил министра обороны. Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович назначен министром обороны Республики Казахстан.
 
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Теги:НазначениеМинобороны
24.04.2023, 16:28 37886

Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы

5 мая президент проведет всеармейское совещание
Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы
Фото: Акорда
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, сообщила пресс-служба Акорды.

Планируется, что 5 мая президент - верховный главнокомандующий Вооруженных сил проведет всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне.

Напомним, 7 мая в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В этом году 7 мая выпадает на воскресенье, а 9 Мая - День Победы выпадает на вторник. Поэтому с 6 по 9 мая будут длинные выходные.

Также 1 мая отмечается Праздник единства народа Казахстана. Всего в мае вместе с выходными и праздничными днями казахстанцы отдохнут 11 дней.
 
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Теги:ТокаевДень Победымероприятия
24.04.2023, 15:15 39536

Казахстанские операторы выступили против отмены роуминга в странах ЕАЭС

Свою позицию операторы объясняют тем, что введение справедливого тарифа в роуминге повлияет на снижение их доходов
Казахстанские операторы выступили против отмены роуминга в странах ЕАЭС
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские операторы связи выступили против отмены роуминга со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает РБК, в конце марта ЕЭК запросила у крупных операторов связи государств ЕАЭС данные о стоимости услуг с 2020 по 2022 год.

К запросу была приложена дорожная карта отмены роуминга на территории ЕАЭС, согласно которой операторы связи должны до конца 2024 года разработать "правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов", а затем, к первому кварталу 2025 года, снизить ставки международного интерконнекта и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов государств ЕАЭС", - сообщает сайт.


Однако в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана на запрос РИА Новости заявили, что мобильные операторы (в Казахстане) против введения справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территории государств - членов ЕАЭС, сообщает Sputnik.

Свою позицию операторы объясняют тем, что введение справедливого тарифа в роуминге повлияет на снижение их доходов. Кроме того, отмечается, что сотовые операторы Казахстана "технически не имеют возможности организовывать прямые соединения с операторами сотовой связи других стран и работают только через операторов международной связи". В свою очередь у операторов международной связи не решен вопрос по выделению трафика роуминга из общего потока межоператорского трафика, что делает невозможным предоставление скидки только на роуминговые звонки для внешнего партнера", - пояснили в ведомстве.


В Минцифры добавили, что "Казахстан будет принимать решение после обсуждения всех необходимых пунктов в рамках принятого плана мероприятий по внедрению "справедливых тарифов" в роуминге.

В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. При этом Россия и Беларусь с 1 апреля 2022 года полностью отменили плату за входящие звонки в роуминге.
 
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Теги:ЕАЭСРКроумингмобильная связь

 

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