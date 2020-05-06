В Казахстане появится комитет по развитию межэтнических отношений

Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - Опубликовано постановление правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года №253 "Об образовании Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан и некоторых вопросах государственной собственности", передает Kazakhstan Today.
Образовать Комитет по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан", - говорится в документе.
Постановлением ликвидируется республиканское государственное учреждение "Центр религиоведческой экспертизы" Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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