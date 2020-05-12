Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане появится Совет по биологической безопасности, передает Kazakhstan Today.
Текущий кризис показал всему миру, насколько важны вопросы социальной сферы: медицины, образования, социальной защиты. Нам необходимы коренные преобразования, направленные на повышение качества системы охраны здоровья, полноценное технологическое переоборудование медучреждений, повышение компетенций медицинского персонала. Требуется адаптация системы к быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации любого характера. Должны быть выработаны подходы для инфекционного контроля населения, внедрения телемедицины и удаленной диагностики", - сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению.
Он отметил, что предстоит кардинально усилить национальную санитарно-эпидемиологическую службу.
По всей видимости, COVID-19 и подобные ему вирусы не являются одноразовым явлением. Поэтому нам следует быть постоянно готовыми не только с практической, но и с научной точки зрения. Правительству следует сформировать Совет по биологической безопасности с привлечением авторитетных ученых и экспертов", - заявил Токаев.
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