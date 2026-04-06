В Казахстане предлагают объединить налоги с зарплаты в единый платеж со ставкой 20-25%

Депутаты мажилиса отмечают, действующая модель делает официальное трудоустройство слишком дорогим для работодателей и создает риски роста теневой занятости

Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Рассмотреть вопрос объединения всех налогов и платежей с фонда оплаты труда в единый платеж со ставкой 20-25% для всех субъектов малого бизнеса без привязки к налоговому режиму предложил в ходе заседания мажилиса депутат Айтуар Кошмамбетов.





Сегодня в Казахстане сложилась парадоксальная ситуация: чем добросовестнее работодатель оформляет трудовые отношения, тем дороже ему это обходится. По действующей системе работодатель выступает налоговым агентом и перечисляет семь различных налогов и платежей с разными правилами расчета. Со среднемесячной номинальной заработной платы 430 тыс. тенге - 146 тысяч тенге уходят на платежи. Нагрузка к заработной плате "на руки" превышает 41%. При одинаковом доходе нагрузка на наемного работника сегодня в 2,5 раза выше, чем на ИП, и в 9 раз выше, чем на самозанятого", - заявил Айтуар Кошмамбетов.





По его словам, в связи с этим возникают риски неформальной занятости - государство недополучает налоги, а люди остаются без полноценной социальной защиты и пенсии.





Депутат обратил внимание, что во втором квартале 2025 года в экономике Казахстана были заняты 9,3 млн человек, из них 7,1 млн - наемные работники и 2,2 млн - самостоятельно занятые. Вместе с тем разрыв между занятостью и охватом систем ЕНПФ, социального и медицинского страхования остается значительным.





Сегодня нагрузка на труд выше, чем налоги на прибыль и дивиденды: около 40% против 25%. Это прямой сигнал экономике: создавать рабочие места дороже, чем извлекать прибыль", - отметил Айтуар Кошмамбетов.





По его данным, ВВП Казахстана за 2024 год составил порядка 137 трлн тенге, при этом доля оплаты труда в его структуре - всего 31%.





Мажилисмен напомнил, что ранее президент ставил задачи по упрощению данной сферы:





• в 2021 году - сделать нагрузку на фонд оплаты труда понятной и простой, а также внедрить единый платеж с ФОТ со снижением нагрузки до 25% для микро - и малого бизнеса;





• обеспечить переход к сервисной модели взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками, а также в срочном порядке организовать тотальную цифровизацию налоговой системы.





Важно подчеркнуть, что механизм единого платежа уже действует с 2023 года. Следовательно, необходимая инфраструктура уже есть. В этой связи необходимо рассмотреть объединение всех налогов и платежей с фонда оплаты труда", - сказал Айтуар Кошмамбетов.





Такой подход, по его мнению, позволит существенно упростить администрирование для работодателя, вывести из тени значительную часть трудовых ресурсов, а также расширить базу пенсионных, социальных и медицинских платежей.





Даже частичная формализация занятости может дать существенный фискальный эффект. 500 тыс. оформленных трудящихся с заработной платой 200 тыс. тенге принесут дополнительные поступления порядка 300 млрд тенге. А при охвате всех официально неоформленных - свыше 1 трлн тенге. Эта экспертная оценка наглядно показывает: снижение ставки может повлечь расширение базы. Сегодня перед нами стоит выбор: либо и дальше сохранять систему, при которой честный труд оказывается самым дорогим, либо признать очевидное - лучше 20-25% с миллионов новых официально работающих граждан, чем 40% на бумаге и огромный рынок в тени", - подчеркнул депутат.





Он отметил успешность похожих моделей в Эстонии, Великобритании, Австралии, Финляндии.





В своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова депутат попросил:





сообщить об итогах внедрения единого платежа с заработной платы с 2023 года;

рассмотреть вопрос объединения всех налогов и платежей с фонда оплаты труда в единый платеж;

представить позицию по вопросу снижения совокупной нагрузки на фонд оплаты труда как меры по формализации занятости;

изучить возможность администрирования единого платежа через государственные органы либо банки второго уровня по принципу "одного окна" и одного платежного документа;

подготовить расчетный анализ фискальных, социальных и пенсионных эффектов от внедрения единого платежа, включая оценку возможного вывода из тени неформально занятых граждан.





Напомним, в Казахстане с 1 января 2026 года вступил в силу Новый налоговый кодекс. Предприниматели стали жаловаться на рост налоговой нагрузки. Бизнес-сообщество просило власти пересмотреть ряд положений нового кодекса. Одним из самых спорных пунктов стала норма статьи 286 Налогового кодекса, связанная с изменениями в правилах работы с контрагентами.





Предприниматели отмечают, что из-за изменений в налоговом законодательстве многие компании, ранее работавшие на упрощенном режиме, были вынуждены перейти на общеустановленный режим налогообложения. Это, по их словам, привело к увеличению налоговой нагрузки, усложнению отчетности и росту расходов.





Осенью прошлого года была запущена петиция против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, однако документ не прошел модерацию.





Налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту с просьбой поручить правительству и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК либо исключить его, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения открытых общественных обсуждений с участием бизнеса и экспертов.





Ранее 31 канал сообщил, что после вступления в силу изменений налоговая нагрузка на работодателей выросла - совокупные дополнительные отчисления с фонда оплаты труда достигают 42%. В связи с этим некоторые работодатели стали переводить сотрудников в разряд самозанятых.





Рост налоговой нагрузки на бизнес также повлиял на конечные цены на товары и услуги.