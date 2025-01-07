В Казахстане розничным электроснабжением займутся лицензированные энергопередающие организации

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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В целях повышения прозрачности и надежности энергоснабжения в Казахстане 1 апреля 2024 года была проведена реформа, в результате которой нерегулируемые энергоснабжающие организации (НЭСО) прекратили свою деятельность, сообщает пресс-службу КРЕМ МНЭ РК.





В итоге это позволило снизить тариф для субъектов малого и среднего бизнеса в 12 регионах страны в среднем на 11,62% или на 4,39 тенге.





8 июля 2024 года президент Казахстана подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг", согласно которому с 2025 года функции розничного электроснабжения будут выполнять только энергопередающие организации (РЭК), соответствующие квалификационным требованиям законодательства об электроэнергетике.





В рамках реализации данной нормы территориальными департаментами Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК выданы лицензии 21 РЭК, соответствующие квалификационным требованиям, и, начиная с 1 января 2025 года, снабжение электрической энергией потребителей будет осуществляться следующими РЭК:





Карагандинская область - ТОО "Қарағанды Жарық", ТОО "Караганды региональная энергетическая компания";

Актюбинская область - ТОО "Энергосистема";

Костанайская область-ТОО "ЭПК-Atica", ТОО "ЭПК-forfait";

Павлодарская область - ТОО "Горэлектросеть", АО "Павлодарская РЭК";

Астана - АО "Астана-региональная электросетевая компания";

Акмолинская область - ТОО "Кокшетау Энерго", АО "Акмолинская РЭК";

Область Абай - АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания";

СКО - АО "Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания";

ВКО - АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания";

ЗКО - ТОО "Западно-Казахстанская - РЭК";

Алматы - АО "Алатау Жарық Компаниясы";

Алматинская область - АО "Алатау Жарық Компаниясы";

Кызылординская область - АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания";

Атырауская область - АО "Атырау Жарык";

Шымкент - ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит";

Туркестанская область - ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит";

Жетысуская область - АО "Талдыкорганская акционерная транспортная электросетевая компания";

Область Улытау - АО "Жезказганская-распределительная электросетевая компания";

Жамбылская область - ТОО "Жамбылские электрические сети";

Мангистауская область - АО "Мангистауская региональная электросетевая компания".





Объединение функций передачи и снабжения электроэнергии в одной компании значительно улучшит управление энергосистемой, повысив ее эффективность, снизив затраты на инфраструктуру и обслуживание, а также обеспечив стабильное и бесперебойное снабжение потребителей.





Такой подход позволит создать более слаженную и оперативную систему, что особенно важно для обеспечения надежности поставок в условиях растущих потребностей в энергии. Лицензирование и регулирование участников рынка улучшат прозрачность, снизят риски недобросовестной конкуренции и обеспечат стабильность цен через справедливую тарифную политику, контролируемую государством. Это создаст более предсказуемую и справедливую среду для всех участников энергетического рынка", - отметили в ведомстве.





Кроме того, с таким подходом потребители смогут обращаться к единому оператору для решения всех вопросов, что упростит взаимодействие и повысит удобство обслуживания. Такой шаг значительно снизит административные барьеры и ускорит процесс реагирования на запросы пользователей.





В КРЕМ считают, что реализация этой реформы станет важным шагом к устойчивому и долгосрочному развитию энергетического сектора Казахстана, создавая условия для модернизации инфраструктуры, защиты интересов граждан и повышения прозрачности на рынке. Это не только улучшит качество услуг, но и заложит основу для дальнейших улучшений в энергетической отрасли страны.