В Казахстане сокращены сроки оказания ряда госуслуг

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - В Казахстане оптимизированы сроки госуслуг, оказываемых органами госдоходов, передает Kazakhstan Today.

В целях повышения уровня удовлетворенности оказываемыми государственными услугами внесены изменения в налоговое и таможенное законодательство, которые предусматривают оптимизацию сроков оказания государственных услуг, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.

Так, с 1 января 2021 года сокращены сроки оказания следующих услуг:

- отзыв налоговой отчетности по налоговому заявлению - до 1 рабочего дня с даты подачи налогового заявления (ранее 5 рабочих дней);

- приостановление представления налоговой отчетности - до одного рабочего дня (ранее 3 рабочих дня);

- сведения об отсутствии (наличии) задолженности по запросу органов юстиции - до трех рабочих дней (ранее 5 рабочих дней);

- проведение зачетов/возвратов налогов, платежей в бюджет, пени и штрафов, таможенных пошлин, таможенных сборов, процентов сокращается - до 5 рабочих дней (ранее 10 рабочих дней).

Напомним, 5 января глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности". Закон позволит улучшить функционирование таможенной информационной базы и системы "Единого окна", а также послужит снижению коррупционных рисков, сводя к минимуму участие человека, и минимизирует коррупционные проявления и значительно сократит сроки оказания госуслуг.

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