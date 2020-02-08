В Казахстане создан Совет по транспорту

Нур-Султан. 7 февраля. Kazakhstan Today - Под председательством премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина проведено первое заседание Совета по транспорту, передает Kazakhstan Today.

Вопросы развития транзитно-транспортного потенциала страны являются важнейшим направлением работы правительства. Транспортная отрасль выступает одним из драйверов экономического роста Казахстана и имеет большой потенциал развития. В этой связи решено создать Совет по транспорту", - сказал А. Мамин.

Глава правительства отметил, что транспортный сектор занимает 8,2% в ВВП Казахстана. По итогам 2019 года темпы роста отрасли составили 5,1%, а число занятых работников превысило 640 тыс. человек.

Совет по транспорту будет рассматривать актуальные вопросы развития транспортной отрасли и транзитного потенциала РК, задачи по формированию регионального транспортно-логистического хаба, повышению мобильности населения, сокращению сроков доставки грузов по территории страны и др.

В состав Совета вошли руководители государственных органов и крупных компаний транспортной отрасли РК.

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