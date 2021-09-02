В Казахстане стартовал осенний призыв

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - 1 сентября началась призывная кампания, которая продлится до конца года. За это время ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят около 17 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Призыв граждан на срочную воинскую службу организуется и обеспечивается местными исполнительными органами в соответствии законом РК "О воинской службе и статусе военнослужащих". Увольнение военнослужащих, прослуживших 12 месяцев со дня призыва, также проводится в плановом порядке, сообщает пресс-служба Минобороны.

Уже второй год призывная кампания проходит в условиях пандемии. Для уменьшения риска заражения КВИ оповещение призывников осуществляется через SMS-сообщения.

Дополнительной защитой от вирусной инфекции служит ПЦР-обследование. Призывников проверяют дважды: на сборных пунктах при призыве и в воинских частях по прибытии молодого пополнения.

В регионах призывные комиссии возглавляют заместители акимов областей, городов и районов. Они рассматривают заявления граждан в случае несогласия с решением призывной комиссии или с выводами медицинских специалистов.

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