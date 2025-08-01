В Казахстане свыше четырех млрд тенге возместили в активы государства после аудита в сфере продбезопасности

Рассказать друзьям

Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 4,4 млрд тенге возместили в активы государства после аудита в сфере продовольственной безопасности, - В Казахстане 4,4 млрд тенге возместили в активы государства после аудита в сфере продовольственной безопасности, сообщает Высшая аудиторская палата.





Госаудит позволил выявить ряд проблемных факторов, сдерживающих развитие агропромышленного комплекса республики. В их числе несогласованность между программными документами развития, несоблюдение индикаторов самообеспечения и недостаточный мониторинг запасов продовольствия", - проинформировали в пресс-службе.





В частности, выявлено неэффективное планирование бюджетных средств на сумму свыше 179 млн тенге, а также неэффективное использование - на 66,2 млрд тенге.





Также, по данным палаты, уровень самообеспечения по ключевым продуктам все еще не достигает 80%, а используемая методика расчета не учитывает физиологические нормы потребления.





Кроме того, отметили в ВАП, в республике по-прежнему не внедрена автоматизированная система учета и контроля продовольственных запасов, что приводит к недостоверности данных о наличии и движении таких товаров.





Недоработки имеются и в части ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Более 87% ветлабораторий не аккредитованы на соответствие международным стандартам. Выявлены случаи нарушения закупочных процедур ветпрепаратов на сумму свыше 396 млн тенге. Не все пограничные пункты на сегодняшний день обеспечены фитосанитарным контролем", - заявили в пресс-службе.





Госаудиторы также указали на низкие темпы повышения наукоемкости сельского хозяйства - по состоянию на 2023 год этот показатель достигал всего 0,26% от ВВП.





Недостаточное внедрение результатов научных исследований в практику тормозит модернизацию отрасли", - добавили в палате.



