ВАП выявила нарушения на 747 млн тенге по итогам аудита налогового и таможенного администрирования

По всем выявленным проблемам ВАП разработала рекомендации по их устранению

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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завершился государственный аудит эффективности налогового и таможенного администрирования. Его итоги подведены на заседании Высшей аудиторской палаты.





Всего по итогам аудита установлено: финансовых нарушений на 747 млн тенге, потерь бюджета по доходной части более чем на 2 млрд тенге, а также 34 процедурных нарушения и 29 системных недостатков. По всем выявленным проблемам ВАП разработаны рекомендации по их устранению", - отметили в палате.





Госаудиторы выяснили, что, несмотря на рост числа налоговых проверок и сумм доначислений, общая эффективность снизилась. 70% доначислений приходится на комплексные проверки. Однако проверки на основе системы управления рисками (СУР) оказались существенно менее результативными, чем внеплановые проверки по решению КГД и в рамках уголовных дел.





При проверке более 900 предприятий, отобранных СУР, доначислено всего 46 млрд тенге. Автоматизация отбора недостаточно эффективная: из плана на I полугодие 2024 года вручную исключен 61% налогоплательщиков, из плана на II полугодие - 97%.





По таможенным проверкам также отмечается снижение эффективности. 70% начислений пришлось всего на одного участника внешнеэкономической деятельности. Проверки на основе СУР также заметно уступают внеплановым.





Как следует из аудиторского заключения, таможенное администрирование не в полной мере учитывает требования техрегламентов при ввозе товаров. В 2024 году шесть крупных импортеров одежды из Турции ввезли товар на $145 млн, приложив 150 сертификатов стран ЕАЭС, 104 из которых не значатся в официальных реестрах. Это указывает на имеющиеся риски ввоза поддельных товаров, что создает угрозу здоровью населения.





Работа по мониторингу 354 крупных налогоплательщиков показывает эффективность только в отношении недропользователей - 105 компаний. По остальным ситуация требует внимания. За отчетный период лишь 33 компаниям было направлено 35 извещений и требований. Результативными оказались всего шесть, по которым поступило 643 млн тенге - это 0,01% от всего объема налоговых поступлений 249 крупных налогоплательщиков. Таким образом, работа по мониторингу требует систематизации", - отметили в ВАП.





По данным палаты, в 2024 году несвоевременный возврат НДС составил 420 млрд тенге, что несет риски предъявления пени почти на 5 млрд тенге. Также выявлен необоснованный возврат НДС на 375 млн тенге.





Аудиторы отметили, что Казахстан уступает по количеству маркируемых товаров другим странам ЕАЭС. В республике по-прежнему нет утвержденной методики, которая бы показывала, какие товары нужно маркировать в первую очередь.





КГД недостаточно использует данные системы маркировки. В настоящее время отсутствие на упаковках кодов Data Matrix позволяет выявлять контрабанду табачных изделий. Однако, несмотря на это, в 2024 году на специальное мобильное приложение поступило 246 обращений по случаям контрабанды табачной продукции. При этом ни одно из них не было отработано. Потенциал маркировки остается нераскрытым", - сообщили в ВАП.