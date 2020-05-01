Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане три новые услуги в сфере земельных отношений можно получить онлайн, передает Kazakhstan Today.

Определить кадастровую стоимость, получить сведения о состоянии и согласовать план проектируемого земельного участка теперь можно на портале eGov.kz, не выходя из дома", - сообщили в АО "Национальные информационные технологии".

Для получения услуги пользователю необходимо зайти на портал, во вкладке "Недвижимость" выбрать одну из трех услуг. Затем авторизоваться и заполнить заявку согласно пошаговому процессу, указанному на портале.

Стоит отметить, что определить кадастровую (оценочную) стоимость и получить сведения о качественном состоянии можно как на свой участок, так и на территорию, указанную в электронном плане на портале автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИС ГЗК).

Мы постарались максимально охватить основные сведения и упростить процесс подачи заявки. Пользователю лишь нужно выбрать один пункт из списка, произвести оплату, вложить необходимые документы и подписать ЭЦП", - прокомментировал Асет Турысов, председатель правления АО "НИТ".

В процессе получения услуги автоматически подтягивается информация о всех земельных участках и территориях, указанных в электронном плане на портале АИС ГЗК, на которые у заявителя зарегистрированы действующие права. Из данного списка необходимо выбрать один из участков, чтобы отправить запрос.

Запрос напрямую поступит в АИС ГЗК. С ответом на запрос можно будет ознакомиться в личном кабинете пользователя.

Отметим, что в зависимости от целевого назначения, площади участка и объёма работ определяется сумма оплаты, которую можно произвести через Платежный шлюз электронного правительства (ПШЭП).

Воспользоваться новыми услугами можно по следующим ссылкам:

- Определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка: https://egov.kz/cms/ru/services/land_relations/pass611_msh

- Предоставление сведений о качественном состоянии земельного участка: https://egov.kz/cms/ru/services/land_relations/pass622_msh

- Согласование проектируемого земельного участка по графическим данным автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра: https://egov.kz/cms/ru/services/land_relations/msh_02201021

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства