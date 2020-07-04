Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане ЦОНы продолжат работу во время карантина, сообщили в пресс-службе некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан", передает Kazakhstan Today.

В связи с распространением необоснованных слухов о закрытии ЦОН, наблюдается резкое увеличение числа граждан, обращающихся в ЦОНы за услугами. Призываем граждан не поддаваться панике. Решением Межведомственной комиссии, ЦОНы продолжат функционировать с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и после введения ограничительных мер", - сообщили в пресс-службе.

С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации в ЦОНах приняты защитные меры и меры, направленные на исключение скопления граждан внутри зданий фронт-офисов.

Сейчас в ЦОНах областных центров, городов республиканского значения и некоторых районных фронт-офисах услуги можно получить, только предварительно забронировав очередь. Сделать это можно на портале egov.kz, с помощью телеграм-бота eGovKzBot2.0 или позвонив на короткий номер 1414.

При этом в ЦОНах оказываются только "бумажные" услуги (более 100 услуг), недоступные на портале электронного правительства.

Все это направлено на исключение скопления граждан и минимизацию опасности заражения вирусом. В связи с этим рекомендуем казахстанцам, по возможности отказаться от посещения ЦОН и получать услуги онлайн альтернативными способами, то есть на портале egov.kz, с помощью мобильного приложения eGovMobile и телеграм-бота eGovKzBot2.0", - отметили в госкорпорации.

График работы ЦОН: https://gov4c.kz/ru/novosti/2020/07/03/tsony-prodolzhat-rabotat-vo-vremia-karantina/?edit_off

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