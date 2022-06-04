В Казахстане у трудовых мигрантов будут снимать отпечатки пальцев

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НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Подписан приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 мая 2022 года "Об утверждении Правил формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудового иммигранта", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приказом утверждены правила формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудового иммигранта.

Правила формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудового иммигранта разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан "О миграции населения" и определяют порядок организации и осуществления деятельности органов внутренних дел на проведение формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудового иммигранта.

Органы внутренних дел формируют дакто-, фотоучет из числа прибывших в Республику Казахстан трудовых иммигрантов в качестве домашних работников с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателей физических лиц в домашнем хозяйстве", - говорится в документе.

По результатам дакто-, фотоучета трудового иммигранта оформляется справкой о прохождении дактилоскопирования и фотографирования согласно приложению к настоящим правилам в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в оперативно-криминалистическом подразделении для формирования баз данных и проверки по учетам, второй выдается трудовому иммигранту.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.