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В Казахстане у трудовых мигрантов будут снимать отпечатки пальцев

03.06.2022, 16:39 10016
В Казахстане у трудовых мигрантов будут снимать отпечатки пальцев
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Подписан приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 мая 2022 года "Об утверждении Правил формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудового иммигранта", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Приказом утверждены правила формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудового иммигранта. 
 
Правила формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудового иммигранта разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан "О миграции населения" и определяют порядок организации и осуществления деятельности органов внутренних дел на проведение формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудового иммигранта. 
 

Органы внутренних дел формируют дакто-, фотоучет из числа прибывших в Республику Казахстан трудовых иммигрантов в качестве домашних работников с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателей физических лиц в домашнем хозяйстве", - говорится в документе. 

 
По результатам дакто-, фотоучета трудового иммигранта оформляется справкой о прохождении дактилоскопирования и фотографирования согласно приложению к настоящим правилам в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в оперативно-криминалистическом подразделении для формирования баз данных и проверки по учетам, второй выдается трудовому иммигранту.
 
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 

новости по теме

Роман Скляр: проектирование застроек нужно обсуждать с жителями

03.06.2022, 20:33 5171
Роман Скляр: проектирование застроек нужно обсуждать с жителями
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр разъяснил существующий механизм проектирования градостроительства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Скляр в ответе на депутатский запрос подчеркнул, что на сегодня проектирование градостроительных проектов и объектов строительства относится к услугам и работам, приобретение которых регулируется нормами закона РК "О государственных закупках", в которых могут принять участие представители проектных организаций.
 

Поскольку задание на проектирование определяется акиматом, считаем необходимым проводить обсуждения с жителями до его утверждения", - считает Скляр.

 
Он добавил, что для рассмотрения и принятия решения по разрабатываемым градостроительным проектам и проектам строительства акиматы могут создавать консультативно-совещательные органы, в которых могут обсуждаться различного рода градостроительные, архитектурные или строительные решения.
 

Утвержден план мероприятий по устройству областей Абай, Жетісу и Улытау

03.06.2022, 20:15 5796
Утвержден план мероприятий по устройству областей Абай, Жетісу и Улытау
Фото: PrimeMinister.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Утвержден план мероприятий по реализации указа президента РК "О некоторых вопросах административно-территориального устройства РК", предусматривающего образование областей Абай, Жетісу и Улытау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба главы правительства, план мероприятий включает в себя меры по:
 
  • установлению границ новых областей;
  • созданию территориальных органов центральных государственных органов;
  • утверждению лимитов штатной численности центральных и местных исполнительных органов; 
  • принятию разделительного баланса по бюджету между вновь созданными областями;
  • вынесению расходов на уточнение и формирование республиканского бюджета в рамках образования областей и другие. 
 
Принятие плана позволит обеспечить реализацию необходимых мероприятий для функционирования государственных органов во вновь созданных и реорганизованных областях. Реализация проекта не потребует финансовых затрат из республиканского бюджета.
 
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел ряд выездных совещаний в новые областные центры, в ходе которых были оценены готовность и потребности регионов в приобретении, аренде и проведении ремонта необходимых административных зданий.
 
В целом проведенный анализ показал, что в новых областных центрах имеется готовность по административным зданиям, необходимым для размещения и функционирования государственных органов и работников.
 
Напомним, что 16 марта глава государства на совместном заседании палат парламента заявил о создании в Казахстане трех новых областей.
 

Глава МВД доложил президенту о состоянии криминогенной обстановки в стране

03.06.2022, 17:31 9366
Глава МВД доложил президенту о состоянии криминогенной обстановки в стране
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Президент заслушал отчет министра внутренних дел Марата Ахметжанова о состоянии криминогенной обстановки в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о существенном снижении количества разбоев, скотокрадств, мошенничеств, в том числе интернет-мошенничеств, а также преступлений, совершенных ранее судимыми, в состоянии опьянения, в семейно-бытовой сфере и группой лиц, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Министр проинформировал о принимаемых мерах по противодействию организованной преступности и наркобизнесу. 
 
Наряду с этим глава государства был ознакомлен с результатами работы по профилактике преступности в отношении несовершеннолетних и в семейно-бытовой сфере.
 
Кроме того, министр доложил о дебюрократизации деятельности органов внутренних дел, цифровизации и автоматизации рабочих процессов, оптимизации внутренних процедур, в том числе в сфере оказания государственных услуг.
 
Президенту была представлена информация о развитии возможностей ситуационного аналитического центра МВД по мониторингу криминогенной обстановки.
 
Также были презентованы предварительные результаты работы новой системы, направленной на выявление злостных нарушителей правил дорожного движения.
 
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране. При этом была отмечена необходимость активизации мер по противодействию интернет-мошенничествам и финансовым пирамидам.
 

МИИР РК усилит контроль за качеством строительства

03.06.2022, 16:58 9406
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Министерством индустрии проводится активная работа по усилению контроля за качеством строительства и его прозрачностью, сообщили в пресс-службе ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МИИР, на сегодняшний день уже разработан и внедряется единый строительный портал, который позволит аккумулировать всех участников строительства в единой цифровой среде.
 

Принцип работы в системе подразумевает автоматическую выгрузку проектно-сметной документации с портала вневедомственной экспертизы и оформление всей строительной документации в цифровом виде (акты, журналы, предписания). Работа в системе построена таким образом, что невозможно принять объем с отклонением или завышением от проекта либо принять невыполненный объем работ. Уже на данном этапе в систему загружены все строительные реестры, запущены модули по тестированию экспертов на знание строительных норм и отчетности технического надзора", - проинформировали в ведомстве. 

 
Отмечается, что при сдаче тестирования система автоматически проверяет подлинность тестируемого специалиста, тем самым исключает факт подмены тестируемого, а также исключает факт изменения результатов.
 
Технадзоры посредством ЭЦП подают ежемесячные отчеты с прикреплением сведений о ходе строительства и фотоматериалов. Это позволяет ГАСК проводить камеральный мониторинг строящихся объектов.
 
Кроме того, министерство планирует усилить контроль за строительством со стороны ответственных государственных органов путем добавления в приемку объектов в эксплуатацию органов ГАСК.
 
На сегодня разрабатываются соответствующие поправки в законодательство.
 

Данная мера позволит исключить принятие в эксплуатацию недоброкачественных объектов со строительными недоделками", - отметили в пресс-службе МИИР РК.

 

Референдум является важным шагом на пути построения в РК развитого демократического общества - Токаев

03.06.2022, 16:06 11596
Референдум является важным шагом на пути построения в РК развитого демократического общества - Токаев
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Проведение референдума является важным шагом на пути построения в Казахстане развитого демократического общества. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к гражданам Казахстана по случаю предстоящего референдума, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В истории нашей страны изменения в Конституцию впервые будут вноситься через общенародный референдум. Проведение референдума является важным шагом на пути построения в Казахстане развитого демократического общества. В течение месяца в стране шло активное обсуждение и разъяснение проекта конституционных поправок", - цитирует Токаева Telegram-канал Телерадиокомплекса президента. 

 
Он отметил, что конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе.
 

Все ее положения направлены не на увеличение привилегий и полномочий президента, а на укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти, защиту интересов, прав и свобод всех граждан. Уверен, всенародное волеизъявление по конституционным изменениям заложит прочный фундамент нового, справедливого Казахстана. Вместе мы сделаем реальностью Новый Казахстан, в котором социальная справедливость будет главной ценностью и несущей конструкцией нового общественного договора", - подчеркнул глава государства.

 
По его мнению, референдум станет проверкой нашего общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность. Центральная комиссия референдума и другие уполномоченные государственные органы обеспечат неукоснительное соблюдение всех норм выборного законодательства. Ход голосования будут отслеживать международные наблюдатели и представители общественных объединений нашей страны.
 
 

Ваш голос на избирательном участке станет важным и, возможно, решающим в определении новых честных и понятных правил общественной жизни. Придя на избирательный участок, вы продемонстрируете высокий уровень консолидации и сплоченности нашего народа. В условиях беспрецедентной геостратегической неопределенности и необходимости решения сложных задач, стоящих перед нашей страной, мы должны быть сильны своим единством и солидарностью. Подлинная демократия предполагает активное и созидательное участие в общем деле каждого гражданина. Голосуя за новые поправки, вы скажете решительное нет коррупции, непотизму, монополии в политике и экономике", - сказал Токаев.

 
Президент призвал граждан сделать свой исторический выбор, который определит вектор развития Казахстана. 
 

Каждый из вас является неотъемлемой частью единого народа Казахстана и способен повлиять на будущее всей нации, а значит - на свою судьбу. Именно от вас зависит судьба Родины", - отметил Токаев.

 
Напомним, 5 июня состоится общенациональный референдум, на котором граждане проголосуют по предложенным поправкам в Конституцию. 
 

Начав кардинальные изменения во всех сферах жизни, мы столкнулись с насущной необходимостью коренной трансформации модели государственного управления. Поэтому в мартовском Послании я представил масштабную программу политической модернизации. Она нацелена на дальнейшую демократизацию страны, расширение участия граждан в управлении государством, повышение эффективности работы Правительства. Ее полноценная реализация окончательно закрепит переход Казахстана к президентской форме правления с сильным парламентом. Конституционная реформа комплексно усилит систему защиты прав и свобод человека. Будет обеспечена честная и открытая политическая конкуренция в стране", - сказал президент РК.

 
Предлагаемые изменения и дополнения затрагивают более чем 30 статей Основного закона. 
 

Все они в полной мере исходят из интересов граждан. По сути, мы кардинально обновляем основы нашей государственности и закладываем фундамент Второй Республики", - отметил Токаев.

 

Токаев сегодня выступит с обращением к казахстанцам

03.06.2022, 14:34 12361
Токаев сегодня выступит с обращением к казахстанцам
Фото: telegram/Борт№1
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в 16.00 выступит с обращением к казахстанцам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Глава государства обратится к народу Казахстана в связи с предстоящим референдумом. Обращение будут транслировать республиканские телеканалы", - сообщает telegram-канал президента Борт №1. 


Напомним, референдум пройдет в Казахстане в это воскресенье, 5 июня. О порядке проведения референдума можно прочитать здесь


 

Глава государства упразднил ряд судов в Казахстане

03.06.2022, 10:22 15556
Глава государства упразднил ряд судов в Казахстане
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об упразднении некоторых районных и приравненных к ним судов", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, упразднены:
 
  • районный суд № 2 Мугалжарского района Актюбинской области;
 
  • районный суд № 2 Теректинского района Западно-Казахстанской области;
 
  • районный суд № 2 Абайского района Карагандинской области;
 
  • районный суд № 2 Карасуского района Костанайской области;
 
  • специализированный суд по административным правонарушениям города Жанаозена Мангистауской области;
 
  • специализированный суд по административным правонарушениям города Экибастуза Павлодарской области.
 
  • Павлодарский районный суд Павлодарской области;
 
  • районный суд № 2 Айыртауского района Северо-Казахстанской области;
 
  • районный суд № 2 района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области;
 
  • районный суд № 2 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;
 
  • районный суд № 3 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;
 
  • районный суд № 2 Курчумского района Восточно-Казахстанской области;
 
  • районный суд № 2 Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области;
 
  • районный суд № 2 Уланского района Восточно-Казахстанской области.
 
Этим же указом Токаев назначил и освободил от должностей судей в областях и городах Казахстана. Среди прочих от должности отстранен председатель суда Нур-Султана Тлектес Барпибаев "в связи с уходом в отставку".
 

Назначен генеральный директор "Казахавтодора"

03.06.2022, 09:02 14621
Назначен генеральный директор "Казахавтодора"
Фото: kazavtodor.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Генеральным директором ТОО "Казахавтодор" назначен Самат Гилимов, сообщили в компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Трудовую деятельность Самат Куанышович начал с должности простого слесаря совхоза "Косшагыл" Гурьевской области. В разные годы занимал руководящие должности в производственной и государственной сферах, в том числе в органах налоговой полиции Республики Казахстан, работал руководителем аппарата - заместителем директора филиала "Эмбамунайгаз" АО" Разведка Добыча "КазМунайГаз", заместителем акима Актюбинской области, по Атырауской области руководителем инспекции Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, начальником межрайонной инспекции транспортного контроля "Каспий" и руководителем Комитета транспортного контроля, заместителем председателя Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
 
До настоящего времени являлся председателем Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
 

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