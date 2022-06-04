В Казахстане у трудовых мигрантов будут снимать отпечатки пальцев

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Приказом утверждены правила формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудового иммигранта.
Правила формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудового иммигранта разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан "О миграции населения" и определяют порядок организации и осуществления деятельности органов внутренних дел на проведение формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудового иммигранта.
Органы внутренних дел формируют дакто-, фотоучет из числа прибывших в Республику Казахстан трудовых иммигрантов в качестве домашних работников с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателей физических лиц в домашнем хозяйстве", - говорится в документе.
По результатам дакто-, фотоучета трудового иммигранта оформляется справкой о прохождении дактилоскопирования и фотографирования согласно приложению к настоящим правилам в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в оперативно-криминалистическом подразделении для формирования баз данных и проверки по учетам, второй выдается трудовому иммигранту.
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.